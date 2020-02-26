Fenerbahçe nasıl bu noktaya geldi? İşte olayların perde arkası Kendi evinde yıllar sonra Galatasaray'a yenilen Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Derbide kötü oyunla mağlup olan sarı lacivertli takım-yönetim ve taraftar üçgeninde büyük gerginlikler yaşandı. Olayların perde arkasında ortaya çıkan gerçekler Fenerbahçe'nin neden bu hale düştüğünün resmini gösterdi. İşte kanaryada yaşanan tüm gelişmeler... Giriş Tarihi: 26.02.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 13:04
21 yıllık tarihi serinin sona ermesine adım adım gidildi ve tüm her şey Samandıra'da birikti. Sezon başından bu yana başta transfer olmak üzere kadro yapısındaki plansızlık işleri arapsaçına çevirdi. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın da bazı kararlardan ısrarla vazgeçmemesi ve artık bunu net bir şekilde göstermesi sabırları taşırdı. İşte madde madde mutsuzluğa giden yol:
Stoper konusu Ersun Yanal'ın en büyük sıkıntısı oldu. Yaz döneminde listesinde Juan Jesus ve Kolarov bir numara iken; arka sıralardaki Zanka'ya gidilmesi hatta formsuz Rami'nin Comolli tarafından alınması stresli süreci başlattı. Yanal adeta cevap verir gibi Jailson'dan stoper oluşturmak istedi.
AUDI Cup'ta da Jailson'u stopere çekerek tavrını belli eden tecrübeli teknik adam, o turnuvada takımın yediği 11 golün yönetim tarafından anlaşılamamasına şaşırdı. Devre arasında transfer yapmak zaten zor iken tek hamlenin Bundesliga'da 1 maça çıkan ve E.Frankfurt'ta 6. alternatif olan Falette olması bardağı taşırdı.
Fotomaç'ın haberine göre; Falette'yi beğenmeyen hatta kafasındaki oyun şablonunda yeterli olmadığını düşünen Ersun Yanal, Jailson'la devam etti. Sadık'ın da şanssız sakatlığı planları iyice bozdu. Falette'yi bizzat başkan Ali Koç getirdi. Lig maçlarında bir dakika bir süre almayan Gineli stoper yerine orta saha Jailson tercih edildi. Son 4 maçta 1 puan toplanır, Fenerbahçe 11 puan yitirdi. Jailson ısrarı takımı adeta şampiyonluktan etti. Stoper bölgesini bilmeyen Jailson'un bireysel hataları ve pasif kalan futboluyla toplamda 19 puan kaybedildi.
Duran toplar bir başka sıkıntılı konu oldu. Fenerbahçe lig başladığından beri kornerlerde 23 haftada sadece 3 kez sevinebildi. Antrenmanlarda duran topların eksikliği, kornerlerde sabit bir planın olmaması takımın önemli bir hücum opsiyonunu saf dışı bıraktı.