Fenerbahçe nasıl bu noktaya geldi? İşte olayların perde arkası

21 yıllık tarihi serinin sona ermesine adım adım gidildi ve tüm her şey Samandıra'da birikti. Sezon başından bu yana başta transfer olmak üzere kadro yapısındaki plansızlık işleri arapsaçına çevirdi. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın da bazı kararlardan ısrarla vazgeçmemesi ve artık bunu net bir şekilde göstermesi sabırları taşırdı. İşte madde madde mutsuzluğa giden yol: