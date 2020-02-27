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Derbinin faturası ağır olacak! Ozan Tufan-Ersun Yanal-Deniz Türüç'e büyük şok!
Derbi sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarla olay olan Ozan Tufan'ı büyük bir ceza bekliyor. 21 yıl sonra evinde Galatasaray'a kaybeden sarı lacivertli takımda genç oyuncu Tufan, maç sonu açıklamalarından ötürü, Ersun Yanal ve Deniz Türüç de gördükleri kırmızı kartlardan dolayı ceza alacak.
Giriş Tarihi: 27.02.2020 10:43 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 10:47
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