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Derbinin faturası ağır olacak! Ozan Tufan-Ersun Yanal-Deniz Türüç'e büyük şok!

Derbi sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarla olay olan Ozan Tufan'ı büyük bir ceza bekliyor. 21 yıl sonra evinde Galatasaray'a kaybeden sarı lacivertli takımda genç oyuncu Tufan, maç sonu açıklamalarından ötürü, Ersun Yanal ve Deniz Türüç de gördükleri kırmızı kartlardan dolayı ceza alacak.

Giriş Tarihi: 27.02.2020 10:43 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 10:47
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Derbinin faturası ağır olacak! Ozan Tufan-Ersun Yanal-Deniz Türüç'e büyük şok!

Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum, Türk futbol gündemini değerlendirdiği yazısında gündemi sarsacak ifadeler kullanırken, Ozan Tufan, Ersun Yanal ve Deniz Türüç gibi isimlerin kaç maç ceza alacağını da açıkladı. İşte o yazı....

"Hiç uzatmaya gerek yok, büyük hayaller ve umutlarla göreve gelen Ali Koç ve yönetimi artık yolun sonuna gelmiştir... Hani şu; görev süresince 'her başarısızlığın ardından birilerini suçlayan bir yönetim' anlayışıyla hafızalarda iz bırakan o yönetim...

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Derbinin faturası ağır olacak! Ozan Tufan-Ersun Yanal-Deniz Türüç'e büyük şok!

Hani şu; genel kurul süresince eleştirdikleri başkan profili ve yönetim anlayışını âdeta taklit eden o yönetim... Artık onlar için de, Fenerbahçe için de, tek çözüm, kulübü ve takımı bu duruma getiren zihniyetin bir an evvel değişmesi gerekiyor. Sayın Ali Koç, yönetim anlayışını ve yönetimini yenilemelidir.

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Derbinin faturası ağır olacak! Ozan Tufan-Ersun Yanal-Deniz Türüç'e büyük şok!

Her şeyden evvel, yeniden çıkacağı bu yolda yanına kılavuz olarak, bugünkü gibi basketbol şubeden devşirme 'futbol sorumluları' (!) değil, işin ehli idareciler almalıdır. Bunun da yolu, tez zamanda olağanüstü genel kurul kararı almaktır. Yoksa? Bu futbol aklıyla yola devam, etmek gelecekte Fenerbahçe'ye bugünleri de aratır...

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Derbinin faturası ağır olacak! Ozan Tufan-Ersun Yanal-Deniz Türüç'e büyük şok!

FUTBOLUN PATRONU VE SAMANDIRA'DAN TAŞANLAR!

1- Acaba zaman zaman kaleci sıkıntısının baş gösterdiği bu sezon öncesi; Volkan Demirel'in bir yıl daha oynama isteği ve teknik kadronun da bu yöndeki talebinin bizzat başkan Ali Koç tarafından veto edildiği doğru mudur? Volkan'ın yeşil sahalara veda etme kararı için son güne kadar beklenmesinin nedeni acaba bu konuda teknik heyet ile başkan arasındaki fikir ayrılığı ve başkanı ikna çabası mıdır?

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Derbinin faturası ağır olacak! Ozan Tufan-Ersun Yanal-Deniz Türüç'e büyük şok!

2- Acaba zaman zaman sürpriz seyahatleriyle takım için de gündemi meşgul eden (!), aynı zamanda lisanslı poker oyuncusu olan Max Kruse'nin bu sebeple anlaşma şartlarından birinin de 'yıllık izin günlerinin sezon başında belirlenmesi' olduğu yönündeki iddialar doğru mudur?