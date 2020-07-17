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Fenerbahçe idmanında yumruklu kavga! Ortalık karıştı

Fenerbahçe idmanında olay yaratan kavga. Kaptan Emre Belözoğlu, sabah antrenmanında Faslı futbolcu Nabil Dirar ile tartıştı. Dirar'ı sahadan kovan Emre Belözoğlu'na yıldız oyuncu "Sen kimsin, bu takımın hocası mısın? Beni kovuyorsun" diyerek sert tepki gösterdi. Dirar'ın tepkisi sonrası kendine kaybeden Emre Belözoğlu'nun tüm takıma ağır küfürler ettiği iddia edildi. İşte Fenerbahçe'yi karıştıran kavga...

Giriş Tarihi: 17.07.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 10:28
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Fenerbahçe idmanında yumruklu kavga! Ortalık karıştı

Hafta sonunda oynanacak olan kritik Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de dünkü idmanda gergin anlar yaşandı. Akşam'ın haberine göre; Yeni sezonda Sportif Direktörlük koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu, bir pozisyonda Nibal Dirar ile tartıştı.

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Fenerbahçe idmanında yumruklu kavga! Ortalık karıştı

Bu tartışma sonrası takımın kaptanı olan 39 yaşındaki Emre Belözoğlu, sert bir şekilde Faslı oyuncuyu idmandan kovdu.

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Fenerbahçe idmanında yumruklu kavga! Ortalık karıştı

Bunun üzerine Dirar 'Sen kimsin, bu takımın hocası mısın ? Beni kovuyorsun" diyerek Emre'ye tepki gösterdi. Tecrübeli oyuncu kendisine sert bir tepki gösteren Dirar'a 'O…Ç…' diye küfür etti.

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Fenerbahçe idmanında yumruklu kavga! Ortalık karıştı

Bu küfür sonrası gerginlik tavan yaptı. İki oyuncu birbirine girdi. Yumruklar havada uçuştu. Olayları ayırmak için Sarı-Lacivertli futbolcular araya girdi.

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Fenerbahçe idmanında yumruklu kavga! Ortalık karıştı

TÜM TAKIMA TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan arbede sonrası Dirar soyunma odasına gitti. Peşinden koşan Emre'yi idareciler engelledi. Emre bu kez bütün takıma Türkçe 'Hepiniz O… Ç…. sunuz' diye bağırdı. Sarı-Lacivertliler dün akşam saatlerinde kendisine ait sosyal medya hesabından idmandan sadece 4 fotoğraf karesi paylaştı.