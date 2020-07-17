Fenerbahçe idmanında yumruklu kavga! Ortalık karıştı
Fenerbahçe idmanında olay yaratan kavga. Kaptan Emre Belözoğlu, sabah antrenmanında Faslı futbolcu Nabil Dirar ile tartıştı. Dirar'ı sahadan kovan Emre Belözoğlu'na yıldız oyuncu "Sen kimsin, bu takımın hocası mısın? Beni kovuyorsun" diyerek sert tepki gösterdi. Dirar'ın tepkisi sonrası kendine kaybeden Emre Belözoğlu'nun tüm takıma ağır küfürler ettiği iddia edildi. İşte Fenerbahçe'yi karıştıran kavga...
Giriş Tarihi: 17.07.2020 10:26Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 10:28