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ABD uzaylılarla bu bölgede temasa mı geçiyor? İşte kan donduran 51.bölge gerçeği

Tüm dünyanın 'en gizemli yer' olarak gördüğü ABD'deki 51. bölgenin sırrı ne? Birçok efsaneye konu olan bölgenin bu kadar ünlenmesinin nedeni, iddialara göre ABD yönetiminin yıllardır yürüttüğü ürkütücü projelerini burada hayata geçirmesi. Birinci neden olarak, 51. bölgede çalışma fırsatı yakalamış olan bazı kişilerin kamuoyuna verdiği bilgilerden yola çıkılarak oluşturulan senaryonun başında, ABD'nin uzaylılarla bu bölgede iletişime geçmiş olması. İkinci neden olarak, ileri teknolojilerin kullanıldığı 51. bölgede yaşanan cineyetler de, burayı oldukça tehlike hale dönüştürdü. Peki 51. bölgede ABD'nin sakladığı gerçek ne? ABD burada uzaylılarla temasa mı geçiyor? İşte merak edilen tüm yönleriyle ABD'deki 51.bölge gerçeği...

Giriş Tarihi: 17.07.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 09:46
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ABD uzaylılarla bu bölgede temasa mı geçiyor? İşte kan donduran 51.bölge gerçeği

Dünyanın en merak ettiği ama on yıllardır sırrı çözülemeyen ABD'nin gizli üssü 51'inci bölge esrarını halen koruyor.

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ABD uzaylılarla bu bölgede temasa mı geçiyor? İşte kan donduran 51.bölge gerçeği

Yeni görüntüleri yayınlanan bölgeye kimse sokulmuyor ve içinde ne olduğunu bilen yok! İddialara göre ABD, 51. bölgede daha önce yakaldığı dünya dışı yaratıkları yani uzaylıları inceliyor, özel deneyler yapıyor.

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ABD uzaylılarla bu bölgede temasa mı geçiyor? İşte kan donduran 51.bölge gerçeği

51. Bölge, sahibi Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri olan ve bilindiği kadarıyla uçak ve düşman silahları inceleme, analiz etme ve araştırma merkezi olarak kullanılmakta olan yerdir. Yeni uçakların da test ve geliştirme yeri olarak da kullanıldığına inanılmaktadır.

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ABD uzaylılarla bu bölgede temasa mı geçiyor? İşte kan donduran 51.bölge gerçeği

İddialara göre ABD, 51. bölgede daha önce yakaldığı dünya dışı yaratıkları yani uzaylıları inceliyor, özel deneyler yapıyor.

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ABD uzaylılarla bu bölgede temasa mı geçiyor? İşte kan donduran 51.bölge gerçeği

Dışarıdan bakıldığında bir üs gibi görünen bölgenin yer altında daha büyük bir gizem taşıdığı ve asıl üssün orada yer aldığı düşünülüyor.