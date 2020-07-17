ABD uzaylılarla bu bölgede temasa mı geçiyor? İşte kan donduran 51.bölge gerçeği

Tüm dünyanın 'en gizemli yer' olarak gördüğü ABD'deki 51. bölgenin sırrı ne? Birçok efsaneye konu olan bölgenin bu kadar ünlenmesinin nedeni, iddialara göre ABD yönetiminin yıllardır yürüttüğü ürkütücü projelerini burada hayata geçirmesi. Birinci neden olarak, 51. bölgede çalışma fırsatı yakalamış olan bazı kişilerin kamuoyuna verdiği bilgilerden yola çıkılarak oluşturulan senaryonun başında, ABD'nin uzaylılarla bu bölgede iletişime geçmiş olması. İkinci neden olarak, ileri teknolojilerin kullanıldığı 51. bölgede yaşanan cineyetler de, burayı oldukça tehlike hale dönüştürdü. Peki 51. bölgede ABD'nin sakladığı gerçek ne? ABD burada uzaylılarla temasa mı geçiyor? İşte merak edilen tüm yönleriyle ABD'deki 51.bölge gerçeği...