Fenerbahçe'den devre arasında dev hamle! Milli yıldızdan yeşil ışık

Devre arası transfer döneminde kadrosuna dört takviye yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, yılın en ses getirecek hamlesi için düğmeye bastı. Inter'in yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen ve İtalyan devi Juventus'u elinin tersiyle iten milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, sarı-lacivertli kulübe yeşil ışık yaktı.

Kadrosuna dört takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertli yönetim, yabancı oyuncu kuralını da göz önünde bulundurarak yerli futbolcu transferine büyük önem veriyor.

Orta saha bölgesine iki yönlü bir isim almak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine İnter forması giyen Hakan Çalhanoğlu geldi. Milli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yazında sona erecek.

İtalyan ekibi, tecrübeli futbolcuyu kadrosunda tutmak ve yeni bir kontrat imzalamak istiyor. Ancak Hakan'ın, sözleşme uzatma teklifine sıcak bakmadığı ve geleceğiyle ilgili yeni bir değerlendirme yaptığı belirtiliyor. Juventus da yıldız oyuncuyu yakından takip ediyor.

EMRE BELÖZOĞLU LİDERLİĞİ ONA VERECEK Hakan ise siyah-beyazlı takıma da oldukça soğuk. Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Hakan Çalhanoğlu transferini devre arasında sonuçlandırabilmek için bonservis hesabını da yaptı.

Milli futbolcunun sözleşmesinin 2027 yazında sona erecek olması nedeniyle sarı-lacivertliler, Inter'in sezon sonunda oyuncuyu bedelsiz kaybetme ihtimalini de değerlendiriyor.