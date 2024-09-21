Fenerbahçe Galatasaray maçı kesintisiz canlı izle!

Süper Lig'in en büyük derbilerinden biri olan Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşması, bu akşam futbolseverlerle buluşuyor. Ezeli rakipler, 21 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 20.00'de Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Mücadele, Bein Sports 1 ekranlarında ve Bein Connect platformunda canlı olarak izlenebilecek.