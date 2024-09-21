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Fenerbahçe Galatasaray maçı kesintisiz canlı izle!

Süper Lig'in en büyük rekabetlerinden biri olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, bu akşam futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Derbiyi canlı izlemek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını merakla araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte derbi heyecanını canlı takip edebileceğiniz kanallar ve yayın bilgileri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.09.2024 19:47 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 19:47
Fenerbahçe Galatasaray maçı kesintisiz canlı izle!

Süper Lig'in en büyük derbilerinden biri olan Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşması, bu akşam futbolseverlerle buluşuyor. Ezeli rakipler, 21 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 20.00'de Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Mücadele, Bein Sports 1 ekranlarında ve Bein Connect platformunda canlı olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe Galatasaray maçı kesintisiz canlı izle!

Şifresiz Yayın İmkanı Bulunmuyor

Derbi heyecanını şifresiz izlemek isteyen futbolseverler, maçın yalnızca Bein Sports ve Bein Connect üzerinden yayınlanacağını unutmamalı. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler, yayıncı platformun belirlediği abonelik süreçlerini tamamlayarak bu dev maçı izleyebilirler.

Fenerbahçe Galatasaray maçı kesintisiz canlı izle!

İŞTE 11'LER:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Mertens, Barış Alper, Sara, Yunus, Osimhen.