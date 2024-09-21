21 Eylül 2024, Cumartesi
Fenerbahçe Galatasaray maçı kesintisiz canlı izle!
Süper Lig'in en büyük rekabetlerinden biri olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, bu akşam futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Derbiyi canlı izlemek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını merakla araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte derbi heyecanını canlı takip edebileceğiniz kanallar ve yayın bilgileri…
Giriş Tarihi: 21.09.2024 19:47 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 19:47