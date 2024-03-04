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Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Kanarya'nın kaç şampiyonluğu var? FB'nin yıllara göre karnesi
Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunda Galatasaray ile şampiyonluk yarışı içerisinde olan Fenerbahçe'nin en son şampiyonluk sevincini yaşaması, taraftarlar arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Peki Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Kanarya'nın kaç şampiyonluğu var?