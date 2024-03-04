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Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Kanarya'nın kaç şampiyonluğu var? FB'nin yıllara göre karnesi

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunda Galatasaray ile şampiyonluk yarışı içerisinde olan Fenerbahçe'nin en son şampiyonluk sevincini yaşaması, taraftarlar arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Peki Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Kanarya'nın kaç şampiyonluğu var?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2024 09:46
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Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Kanarya’nın kaç şampiyonluğu var? FB’nin yıllara göre karnesi

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunda Galatasaray ve Fenerbahçe arasında nefes kesen bir şampiyonluk mücadelesi yaşanıyor. Sezon boyunca iki takım da rakiplerinden sıyrılarak kora kor bir rekabet içerisinde yer aldı. Haftalarca sarı-kırmızılıların önünde yer alarak liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertliler, zaman zaman averajla bazen de puan farkıyla zirvede kendilerine yer buldular. Ancak son dönemde Galatasaray'ın performansıyla birlikte liderlik koltuğunu kaptıran Fenerbahçe, şampiyonluk için daha da sıkı bir mücadele vermek zorunda kalacak gibi görünüyor.

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Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Kanarya’nın kaç şampiyonluğu var? FB’nin yıllara göre karnesi

FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

2023-2024 sezonunun sona ermesiyle birlikte, Fenerbahçe'nin son şampiyonluk yaşadığı yılın merakı artıyor. Sarı lacivertli ekip, en son Süper Lig şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda elde etmişti ve o zamandan beri 9 sezondur şampiyonluk hasreti çekiyor.

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Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Kanarya’nın kaç şampiyonluğu var? FB’nin yıllara göre karnesi

Bu uzun süreç, taraftarlar arasında bir beklenti ve özlem haline geldi. Eğer Fenerbahçe bu yıl da şampiyonluk elde edemezse, toplamda 10 yıl boyunca şampiyonluk hasreti çeken bir konuma düşecek.

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Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Kanarya’nın kaç şampiyonluğu var? FB’nin yıllara göre karnesi

İŞTE FENERBAHÇENİN YILLARA GÖRE KARNESİ

1932-33

Türkiye Futbol Birinciliği Şampiyonluğu

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Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Kanarya’nın kaç şampiyonluğu var? FB’nin yıllara göre karnesi

1934-35
Türkiye Futbol Birinciliği Şampiyonluğu