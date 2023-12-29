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Haberler Galeri ATV CANLI İZLE | GS - FB Süper Kupa Final maçı canlı yayın izle! ATV 29 Aralık yayın akışı

ATV CANLI İZLE | GS - FB Süper Kupa Final maçı canlı yayın izle! ATV 29 Aralık yayın akışı

GS-FB Süper Kupa Final maçı ATV canlı izle! Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa final maçı heyecanla beklenirken, taraftarlar maçı canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Geçtiğimiz hafta ligde karşı karşıya gelen ezeli rakipler, mücadeleden golsüz beraberlikle ayrılmıştı. İki takım da bu akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da galibiyet için sahaya çıkacak ve kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek. Peki, GS FB maçı canlı yayın linki!

Giriş Tarihi: 29.12.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 12:05
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ATV CANLI İZLE | GS - FB Süper Kupa Final maçı canlı yayın izle! ATV 29 Aralık yayın akışı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali büyük bir heyecanla bekleniyor. Taraftarlar, bu önemli müsabakayla ilgili detayları araştırıyor. Peki, GS FB maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Finali canlı yayın linki!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ATV CANLI İZLE | GS - FB Süper Kupa Final maçı canlı yayın izle! ATV 29 Aralık yayın akışı

GS - FB MAÇI CANLI İZLE EKRANI!

Galatasaray - Fenerbahçe maçını aşağıdaki ATV canlı yayın linki üzerinden izleyebilirsiniz.

ATV CANLI YAYIN İZLE!

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ATV CANLI İZLE | GS - FB Süper Kupa Final maçı canlı yayın izle! ATV 29 Aralık yayın akışı

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

GS- FB maçı Suudi Arabistan Al Awal Park Stadyumu'nda 29 Aralık Cuma günü (Bugün) saat 20:45'te oynanacak.

Süper Kupa Final maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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ATV CANLI İZLE | GS - FB Süper Kupa Final maçı canlı yayın izle! ATV 29 Aralık yayın akışı

29 ARALIK 2023 ATV YAYIN AKIŞI

-07:00 Kahvaltı Haberleri

-08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

-10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

-13:00 atv Gün Ortası

-14:00 Mutfak Bahane

-16:00 Esra Erol'da

-19:00 atv Ana Haber

-19:45 Süper Kupaya Doğru

20:45 Galatasaray-Fenerbahçe | Süper Kupa

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ATV CANLI İZLE | GS - FB Süper Kupa Final maçı canlı yayın izle! ATV 29 Aralık yayın akışı

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper Yılmaz, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem, Zaha, Icardi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.