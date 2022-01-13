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Fatih Terim yönetimi yerden yere vurdu: Ben onları sırtımda taşıdım onlar ise arkamdan vurdu

Galatasaray'dan ayrılığı büyük ses getiren Fatih Terim olayı tüm sıcaklığını koruyor. Fatih Terim'in yerine Domenec Torrent'i getiren Burak Elmas yönetimi, yeni hocayla projelerine devam edeceklerini ifade etti. Ayrılık sonrası Fatih Terim, Burak Elmas yönetimine resmen ateş püskdürdü. Terim'in "Ben onları sırtımda taşıdım, onları beni sırtımdan vurdu." dediği iddia edildi. İşte o çarpıcı sözler...

Giriş Tarihi: 13.01.2022 14:34 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 14:35
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Fatih Terim yönetimi yerden yere vurdu: Ben onları sırtımda taşıdım onlar ise arkamdan vurdu
Süper Lig'de lider Trabzonspor'un tam 22 puan gerisinde kalan Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde 4. Fatih Terim dönemi resmen sona ermişti. Burak Elmas yönetimi, takımın başına daha önce de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan ve son olarak Flamengo'yu çalıştıran deneyimli hoca Domenec Torrent'i getirdi.
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Fatih Terim yönetimi yerden yere vurdu: Ben onları sırtımda taşıdım onlar ise arkamdan vurdu

TERİM'DEN YÖNETİME ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER!

Fatih Terim'in vedalaşmak için Florya'ya geldiği sırada yönetimden kimsenin olmaması ayrı bir tartışma konusu olarak gündeme geldi. Fatih Terim ayrılık sonrası ilk kez yaptığı açıklamalarda Burak Elmas ve yönetimine resmen ateş püskürdü.

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Fatih Terim yönetimi yerden yere vurdu: Ben onları sırtımda taşıdım onlar ise arkamdan vurdu
4. Fatih Terim döneminin sona ermesinden sonra Terim'in karar sonrası bir hayli kızgın ve üzgün olduğu ifade edildi. Florya'daki teknik ekibiyle evinde bir araya gelen Terim'in durum değerlendirmesi yaptığı ve çok sert sözler söylediği iddia edildi.
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Fatih Terim yönetimi yerden yere vurdu: Ben onları sırtımda taşıdım onlar ise arkamdan vurdu

"BEN ONLARI SIRTIMDA TAŞIDIM AMA ONLAR BENİ SIRTIMDAN VURDU"

Takvim'in bir haberine göre, Fatih Terim yönetim hakkında çok sert sözler sarf etti. Deneyimli teknik adamın "Seçim dönemi odaya kapanıp onlar için yüzlerce insanla görüştüm. Gecemizi gündüzümüze katıp emek harcadık. Kariyerimi riske atıp beraber bir yola çıktık. Ben onları sırtımda taşıdım ancak onlar beni sırtımdan vurdu." dediği iddia edildi.

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Fatih Terim yönetimi yerden yere vurdu: Ben onları sırtımda taşıdım onlar ise arkamdan vurdu
Terim'in bu süre zarfında sessizliğini koruyacağı ve uygun zamanda yaşananları tüm detaylarıyla açıklayacağı ifade edildi.