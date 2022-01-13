Fatih Terim yönetimi yerden yere vurdu: Ben onları sırtımda taşıdım onlar ise arkamdan vurdu

"BEN ONLARI SIRTIMDA TAŞIDIM AMA ONLAR BENİ SIRTIMDAN VURDU"

Takvim'in bir haberine göre, Fatih Terim yönetim hakkında çok sert sözler sarf etti. Deneyimli teknik adamın "Seçim dönemi odaya kapanıp onlar için yüzlerce insanla görüştüm. Gecemizi gündüzümüze katıp emek harcadık. Kariyerimi riske atıp beraber bir yola çıktık. Ben onları sırtımda taşıdım ancak onlar beni sırtımdan vurdu." dediği iddia edildi.