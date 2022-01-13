13 Ocak 2022, Perşembe
Fatih Terim yönetimi yerden yere vurdu: Ben onları sırtımda taşıdım onlar ise arkamdan vurdu
Galatasaray'dan ayrılığı büyük ses getiren Fatih Terim olayı tüm sıcaklığını koruyor. Fatih Terim'in yerine Domenec Torrent'i getiren Burak Elmas yönetimi, yeni hocayla projelerine devam edeceklerini ifade etti. Ayrılık sonrası Fatih Terim, Burak Elmas yönetimine resmen ateş püskdürdü. Terim'in "Ben onları sırtımda taşıdım, onları beni sırtımdan vurdu." dediği iddia edildi. İşte o çarpıcı sözler...
Giriş Tarihi: 13.01.2022 14:34 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 14:35
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