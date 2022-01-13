13 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Domenec Torrent'ten 8 isimle ilgili yeni karar! Fatih Terim biletlerini kesmişti

Domenec Torrent'ten 8 isimle ilgili yeni karar! Fatih Terim biletlerini kesmişti

Fatih Terim'in görevinden ayrılması sonrası İspanyol teknik adamla anlaşan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer çalışmalarına hız vermek isteyen sarı-kırmızılı yönetim Domenec Torrent'in raporu doğrultusunda çalışmalara başladı. Terim'in biletini kestiği 3 futbolcunun yanı sıra 5 futbolcuyla ilgili ise Torrent tarafından yeniden karar verildi. Peki kim bu isimler? Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.01.2022 18:40 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 18:49
  • 1
  • 13
Domenec Torrent’ten 8 isimle ilgili yeni karar! Fatih Terim biletlerini kesmişti

Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması sonrası Domenec Torrent dönemi resmen başladı. 59 yaşındaki teknik adamın gelişiyle birlikte kadro yapılanması sil baştan yapılacak. İşte son dakika gelişmesinin ayrınıtları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Domenec Torrent’ten 8 isimle ilgili yeni karar! Fatih Terim biletlerini kesmişti

Galatasaray'da Terim'le yıldızları barışmayan önemli isimlere Torrent'le ikinci bir şans geldi.

  • 3
  • 13
Domenec Torrent’ten 8 isimle ilgili yeni karar! Fatih Terim biletlerini kesmişti

ÇÖZÜM TRANSFER DEĞİL

Bir haftadır Cimbom'un maçlarını izleyen Torrent, çözümü öncelikle transferde değil, takım içerisinde bulmaya çalışacak.

  • 4
  • 13
Domenec Torrent’ten 8 isimle ilgili yeni karar! Fatih Terim biletlerini kesmişti

İspanyol hoca, Emre Kılınç başta olmak üzere, düzenli oynama fırsatı yakalayamayan Barış Alper Yılmaz ve Aytaç Kara gibi isimleri değerlendirecek.

  • 5
  • 13
Domenec Torrent’ten 8 isimle ilgili yeni karar! Fatih Terim biletlerini kesmişti

Morutan'dan daha çok faydalanmayı düşünen Torrent, Halil Dervişoğlu ile de özel olarak ilgilenecek.