Domenec Torrent'ten 8 isimle ilgili yeni karar! Fatih Terim biletlerini kesmişti

Fatih Terim'in görevinden ayrılması sonrası İspanyol teknik adamla anlaşan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer çalışmalarına hız vermek isteyen sarı-kırmızılı yönetim Domenec Torrent'in raporu doğrultusunda çalışmalara başladı. Terim'in biletini kestiği 3 futbolcunun yanı sıra 5 futbolcuyla ilgili ise Torrent tarafından yeniden karar verildi. Peki kim bu isimler? Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...