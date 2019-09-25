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Fatih Terim Fenerbahçe taktiğini belirledi
Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesinde taktik çalışmalarına devam ediyor. Florya'da derbi mesaisinde bulunan Fatih Terim, sarı lacivertlileri yıkacak stratejiyi belirdi. Camia olarak evinde ağırlayacağı Fenerbahçe maçına odaklanan Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızı Vuriç'i yoğun markaj altında tutacak. İşte Terim'in Fenerbahçe maçı için hazırladığını notlar.
Giriş Tarihi: 25.09.2019 12:09 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 12:09
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