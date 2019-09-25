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Fatih Terim Fenerbahçe taktiğini belirledi

Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesinde taktik çalışmalarına devam ediyor. Florya'da derbi mesaisinde bulunan Fatih Terim, sarı lacivertlileri yıkacak stratejiyi belirdi. Camia olarak evinde ağırlayacağı Fenerbahçe maçına odaklanan Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızı Vuriç'i yoğun markaj altında tutacak. İşte Terim'in Fenerbahçe maçı için hazırladığını notlar.

Giriş Tarihi: 25.09.2019 12:09 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 12:09
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Fatih Terim Fenerbahçe taktiğini belirledi

Galatasaray gündem derbi... Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim derbinin anlam ve önemini daha iyi anlatmak, birlik ve beraberlik görüntüsü vermek adına "yemek" organizasyonu düzenledi.

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Fatih Terim Fenerbahçe taktiğini belirledi

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik ekip ve takımla beraber öğle yemeği yendi. Abdurrahim Albayrak'ın da yer aldığı organizasyonda oyunculara tek tek moral verildi.

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Fatih Terim Fenerbahçe taktiğini belirledi

Ayrıca başkan Cengiz, takımın ve teknik ekibin saha dışı faktörlerden etkilenmemesini istedi. Ki bu konuda teknik ekipten de oyunculara uyarılar geldi.

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Fatih Terim Fenerbahçe taktiğini belirledi

Cezası sebebiyle maçı locadan izleyecek olan teknik direktör Fatih Terim, futbolculardan işlerine odaklanmalarını, hakemle diyaloga girmeden maçı tamamlamalarını talep etti.

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Fatih Terim Fenerbahçe taktiğini belirledi

Kadro kalitesi tartışılmaz olan ancak sahaya ve oyuna yansıma konusunda problemi bulunan sarı-kırmızılılar derbide bu konuda önemli bir mesafe almayı umuyor.