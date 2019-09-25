Beşiktaş'a UEFA'da men şoku
Beşiktaş camiası Fikret Orman'ın ani istifa kararı sonrası bir haberle daha çalkalandı. Beşiktaş'ın biriken borçları nedeniyle Avrupa'dan men edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıklandı. İşte o detaylar...
Giriş Tarihi: 25.09.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 10:51
Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın istifasının ardından tehlike çanları çalmaya başladı.Fotomaç'ın haberine göre bugün yapılacak divan kurulu toplantısından sonra Başkan'ın görevini Divan Kurulu Başkan'ı Tevfik Yamantürk'e devretmesi bekleniyor.
Peki yeni gelecek yönetimi neler bekliyor... Belediye'ye borç 22 milyon TL Siyah-Beyazlılar'ın Beşiktaş Belediyesi'ne 17 milyon TL Ecrimisil ve 4 milyon TL faiz olmak üzere 22 milyon TL borcu bulunuyor.
Yasal işlemler başlatıldığı borç içerisinde kulübün Belediye'den kiraladığı Çilekli Tesisleri, BJK Koleji, Akatlar Tesisleri ve Fulya Tesisleri'nin bir kısmını kapsayan; temizlik, emlak ve kira bedelleri bulunuyor.
Yönetim, aylık 70 bin TL'ye kiraladığı BJK Koleji'ni, Başakşehir Koleji'ne aylık 295 Bin TL'ye vererek gelir elde etse de Belediye'ye ödeme yapmadığı ortaya çıktı.