Fatih Terim Emre Mor hakkındaki kararını verdi

Borussia Dortmund ve Celta Vigo kariyerlerine rağmen Fatih Terim'in fayda sağlayacağını düşünerek kiralık olarak transfer ettiği Emre Mor, beklenilen performansı gösteremedi. Toplam 16 maçta 580 dakika forma giyen Emre Mor, hiçbir maçta skora katkıda bulunamadı. Fatih Terim, ne gol ne de asist yapabilen Emre Mor için son kararını verdi.