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Fatih Terim Emre Mor hakkındaki kararını verdi

Borussia Dortmund ve Celta Vigo kariyerlerine rağmen Fatih Terim'in fayda sağlayacağını düşünerek kiralık olarak transfer ettiği Emre Mor, beklenilen performansı gösteremedi. Toplam 16 maçta 580 dakika forma giyen Emre Mor, hiçbir maçta skora katkıda bulunamadı. Fatih Terim, ne gol ne de asist yapabilen Emre Mor için son kararını verdi.

Giriş Tarihi: 16.12.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 10:49
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Fatih Terim Emre Mor hakkındaki kararını verdi

Galatasaray'da Emre Mor hayal kırıklığı yaratmıştı. Sezon başı Celta Vigo'dan 600 bin euro ödenerek 1 yıllığına kiralanan genç oyuncu kendisinden bekleneni veremedi.

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Fatih Terim Emre Mor hakkındaki kararını verdi

Borussia Dortmund ve Celta Vigo'da adı sorunlu oyuncuya çıkan Emre için sarı kırmızılı taraftarların ''Fatih Terim onu tekrar kazanır'' beklentisi gerçekleşmedi.

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Fatih Terim Emre Mor hakkındaki kararını verdi

Büyük umutlarla alınan Emre Mor bu sezon kötü günler geçiren Galatasaray'da kadroya girmekte bile zorlandı.

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Fatih Terim Emre Mor hakkındaki kararını verdi

Ligde 10 maçta toplam 365 dakika şans bulan genç futbolcu sadece 3 maçta on birde sahaya çıktı.

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Fatih Terim Emre Mor hakkındaki kararını verdi

Emre Mor, son olarak sarı kırmızılıların Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a 2-0 yenildiği maçta 90 dakika forma giydi.