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Başkan Mustafa Cengiz'den flaş açıklama: Trabzonspor haklı
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz TFF'nin harcama limitlerini yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarmasına en net duruş gösteren Trabzonspor'a hak verdi. Başkan Cengiz yaptığı açıklamada "Trabzonspor da haklı bir tepki veriyor. Siz bana bunu dayattınız, hatta haziran ayında çıktı, transfer sezonu neredeyse bitmiş. Buna rağmen insanlar, kulüpler bir şey demedi." ifalerini kullandı.
Giriş Tarihi: 16.12.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 10:54
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