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Erkan Zengin İsveç'teki sağlık skandalını gözler önüne serdi: Ölsen daha iyi

Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bazı ülkeler vatandaşlarını seyyar morglarda tutarken, bazıları da sokak ortasına bıraktı. Virüse karşı sağlık sistemi çöken birçok ülkenin yardımına da Türkiye koştu. Salgınla mücadelede vatandaşlarını korumak için tüm tedbirleri harfiyen yerine getiren Türkiye'nin başarısı dünyaya örnek oldu. Son olarak dün İsveç'ten getirilen Türk vatandaşı ile ilgili konuşan Adana Demirspor Kaptanı İsveç vatandaşı Erkan Zengin "İsveç'te sağlıkla ilgili hiçbir şey yok. Ölsen daha iyi. Buradan giden uçak, hepimizin göğsünü kabarttı. Kuzenlerim hastalığa yakalandı ve hiçbirini hastaneye kabul etmediler, hepsi evde geçirdi hastalığı" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 27.04.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 11:16
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Erkan Zengin İsveç'teki sağlık skandalını gözler önüne serdi: Ölsen daha iyi

10 yıldan uzun süredir Türkiye'de birçok takımda oynayan ve İsveç Milli Takımı'nın da formasını giyen Adana Demirspor Kaptanı Erkan Zengin, özel açıklamalarda bulundu

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Erkan Zengin İsveç'teki sağlık skandalını gözler önüne serdi: Ölsen daha iyi

"Devletimizin zaten çabasını görüyoruz. Her gün güzel haberlerle kafamız daha çok rahatlıyor. O yüzden bu da sahaya yansıyacaktır. Bir yerde de bunun bir sonunun olması gerekiyor.

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Erkan Zengin İsveç'teki sağlık skandalını gözler önüne serdi: Ölsen daha iyi

Futbolun da başlaması gerekiyor. İsveç'i takip ediyorum. Futbolcular antrenmana çıkıyor. Vaka çok fazla. Stockholm'de virüse yakalanan 700 bin insan var. Bu şehirde 1,5 milyon insan yaşıyor, neredeyse yarısı virüse yakalanmış. Onların yaptığı doğru mu bilmiyorum. Okullar açık, çocuklar okula gidiyor. Burada biz yapsak, önlemini almazsak belki 10 katı olacak. Burada 80 milyon nüfus var, orada 10 nüfus milyon var ve inanılmaz sayıda vaka var İsveç'te. Devletimizin vereceği haberler sahaya da yansır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Erkan Zengin İsveç'teki sağlık skandalını gözler önüne serdi: Ölsen daha iyi

"İSVEÇ'TE HASTANEYE GİTSELER BİLE ALMIYORLAR"
İsveç'te korona testi pozitif çıkmasına karşın hastaneye kabul edilmeyen Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'in kızının çektiği video sonrasında Sağlık Bakanlığı özel bir jet göndererek vatandaşımızı alıp Türkiye'ye getirmişti.

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Erkan Zengin İsveç'teki sağlık skandalını gözler önüne serdi: Ölsen daha iyi

Yaşananlarla ilgili olarak konuşan Erkan Zengin, "İsveç'te sağlıkla ilgili hiçbir şey yok. Orada ölsen daha iyi. Öyle bir durum var. Hastaneye almazlar şu an. Benim kuzenlerimde de virüs oldu, hepsi evde kalıyor. Hastaneye gitseler bile almıyorlar. Evde geçirdiler bu hastalığı.