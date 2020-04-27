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Erkan Zengin İsveç'teki sağlık skandalını gözler önüne serdi: Ölsen daha iyi
Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bazı ülkeler vatandaşlarını seyyar morglarda tutarken, bazıları da sokak ortasına bıraktı. Virüse karşı sağlık sistemi çöken birçok ülkenin yardımına da Türkiye koştu. Salgınla mücadelede vatandaşlarını korumak için tüm tedbirleri harfiyen yerine getiren Türkiye'nin başarısı dünyaya örnek oldu. Son olarak dün İsveç'ten getirilen Türk vatandaşı ile ilgili konuşan Adana Demirspor Kaptanı İsveç vatandaşı Erkan Zengin "İsveç'te sağlıkla ilgili hiçbir şey yok. Ölsen daha iyi. Buradan giden uçak, hepimizin göğsünü kabarttı. Kuzenlerim hastalığa yakalandı ve hiçbirini hastaneye kabul etmediler, hepsi evde geçirdi hastalığı" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 27.04.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 11:16
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