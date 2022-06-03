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Dursun Özbek duyurdu! Sarı-kırmızılı taraftar bu haberi bekliyor: Fatih Terim Galatasaray’a dönecek mi?

Son dakika spor haberleri... 11 Haziran'da gerçekleştirilecek Galatasaray başkanlık seçiminde aday isimlerden biri eski başkan Dursun Özbek, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın eski başkanı, Fatih Terim'in Galatasaray'a geri geleceği iddiaları ile ilgili de konuştu. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 03.06.2022 23:11
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Dursun Özbek duyurdu! Sarı-kırmızılı taraftar bu haberi bekliyor: Fatih Terim Galatasaray’a dönecek mi?

Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'da 11 Haziran'da başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dursun Özbek duyurdu! Sarı-kırmızılı taraftar bu haberi bekliyor: Fatih Terim Galatasaray’a dönecek mi?

Sarı-kırmızılı takımın başkan adaylarından Dursun Özbek gazetecilere dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Dursun Özbek duyurdu! Sarı-kırmızılı taraftar bu haberi bekliyor: Fatih Terim Galatasaray’a dönecek mi?

"ELİMİ TAŞIN ALTINA KOYMAM GEREKİYORDU"

Adaylık dönemine değinen Dursun Özbek, "30 Nisan öncesi de Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile yine görüştüm. Bu dakikadan sonra elimi taşın altına koymam gerekiyordu."

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Dursun Özbek duyurdu! Sarı-kırmızılı taraftar bu haberi bekliyor: Fatih Terim Galatasaray’a dönecek mi?

"BU YOLU BİRLİKTE YÜRÜMEYİ KABUL ETTİ"

"Bu çağrımı yeniledim. Metin kardeşim büyük bir öz veride bulunarak, bu yolu birlikte yürümeyi kabul etti." şeklinde konuştu.

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Dursun Özbek duyurdu! Sarı-kırmızılı taraftar bu haberi bekliyor: Fatih Terim Galatasaray’a dönecek mi?

"BİR TANE AMACIM VAR"

Başkan adayı Özbek, "Benim bir tane amacım var, o da Galatasaray'ı mali açıdan sürdürülebilir, her branşta rekabet eden bir spor kulübü haline getirmek."