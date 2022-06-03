03 Haziran 2022, Cuma
Dursun Özbek duyurdu! Sarı-kırmızılı taraftar bu haberi bekliyor: Fatih Terim Galatasaray’a dönecek mi?
Son dakika spor haberleri... 11 Haziran'da gerçekleştirilecek Galatasaray başkanlık seçiminde aday isimlerden biri eski başkan Dursun Özbek, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın eski başkanı, Fatih Terim'in Galatasaray'a geri geleceği iddiaları ile ilgili de konuştu. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 03.06.2022 23:11
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