Bakan Kasapoğlu’ndan 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde müjde! ’Olimpik veledrom inşaatı tamamlandı’

"GÜNDELİK YAŞAM TARZININ GÜÇLÜ BİR PARÇASI OLMASINI HEDEFLİYORUZ"

Bisiklet kullanımının Türkiye genelinde yaygınlaştırılması adına yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Bisiklet sporunu teşvik etme ve bu anlamda sporcularımızı destekleme yönünde yoğun çabalarımızı var. Bisikletin bir ulaşım aracı olarak da gündelik yaşam tarzının güçlü bir parçası olmasını hedefliyoruz. Bisiklet federasyonu, spor kulüpleri ve yerel yönetimler bu anlamdaki önemli paydaşlarımız. Üniversite kampüslerinde bisiklet kullanımı yine önemli hedeflerimizden bir tanesidir" ifadelerini kullandı.