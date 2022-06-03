04 Haziran 2022, Cumartesi
Bakan Kasapoğlu'ndan 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde müjde! 'Olimpik veledrom inşaatı tamamlandı'
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü sebebiyle açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu Veledrom müjdesini "Önümüzdeki günlerde bu önemli tesisin açılışını yapacağız. Veledromumuz, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yer alacak." sözleriyle verdi.
Giriş Tarihi: 03.06.2022 22:43 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 22:45
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