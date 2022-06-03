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Haberler Galeri Bakan Kasapoğlu'ndan 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde müjde! 'Olimpik veledrom inşaatı tamamlandı'

Bakan Kasapoğlu'ndan 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde müjde! 'Olimpik veledrom inşaatı tamamlandı'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü sebebiyle açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu Veledrom müjdesini "Önümüzdeki günlerde bu önemli tesisin açılışını yapacağız. Veledromumuz, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yer alacak." sözleriyle verdi.

Giriş Tarihi: 03.06.2022 22:43 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 22:45
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Bakan Kasapoğlu’ndan 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde müjde! ’Olimpik veledrom inşaatı tamamlandı’

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü sporcular ile birlikte bisiklet sürerek kutladı. Bisikletin tabana yayılması sonucunda kritik atılımlara imza attıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Bisiklet sporunu teşvik etme ve bu anlamda sporcularımızı destekleme yönünde yoğun çabalarımızı var" şeklinde konuştu.

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Bakan Kasapoğlu’ndan 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde müjde! ’Olimpik veledrom inşaatı tamamlandı’

BİSİKLET KULLANIMININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nda sporcularla bir araya geldi.

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Bakan Kasapoğlu’ndan 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde müjde! ’Olimpik veledrom inşaatı tamamlandı’

Sporcular ile birlikte bisiklet süren Bakan Kasapoğlu, bisiklet kullanımının gündelik hayattaki önemine dikkat çekti.

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Bakan Kasapoğlu’ndan 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde müjde! ’Olimpik veledrom inşaatı tamamlandı’

"GÜNDELİK YAŞAM TARZININ GÜÇLÜ BİR PARÇASI OLMASINI HEDEFLİYORUZ"

Bisiklet kullanımının Türkiye genelinde yaygınlaştırılması adına yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Bisiklet sporunu teşvik etme ve bu anlamda sporcularımızı destekleme yönünde yoğun çabalarımızı var. Bisikletin bir ulaşım aracı olarak da gündelik yaşam tarzının güçlü bir parçası olmasını hedefliyoruz. Bisiklet federasyonu, spor kulüpleri ve yerel yönetimler bu anlamdaki önemli paydaşlarımız. Üniversite kampüslerinde bisiklet kullanımı yine önemli hedeflerimizden bir tanesidir" ifadelerini kullandı.

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Bakan Kasapoğlu’ndan 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde müjde! ’Olimpik veledrom inşaatı tamamlandı’

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN VELEDROM MÜJDESİ

Türkiye'nin ilk olimpik veledromu inşaatının tamamlandığını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Önümüzdeki günlerde bu önemli tesisin açılışını yapacağız. Veledromumuz, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yer alacak. Bütün bu gelişmeler, bisikletle ilgili bilincin güçlenmesi, sporcularımızın performanslarının üst seviyelere çıkarılması adına yaptığımız gayretleri ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.