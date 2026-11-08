Arda Güler fırtınası Valencia'da patladı! İspanyol basınında manşetler doldu

"SAF BİR YETENEK"

Marca ise bugünkü kapağında Arda Güler'in performansını öne çıkardı. Gazetenin ilk sayfasında, "Arda Güler önderliğindeki Real Madrid zirveye ortak olup geceyi sonlandırdı." ifadeleri kullanıldı.

Milli futbolcunun performansına ilişkin değerlendirmede, "Arda Güler, Real Madrid'deki önemini artırmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Mourinho'nun Metropolitano'da geliştirdiği formül sayesinde her maçta daha da sağlamlaşan saf bir yetenek." denildi.

Arda Güler'in maçtaki etkili oyununa da dikkat çekilen haberde şu ifadelere yer verildi:

"Arda'nın ilk yarıdaki sihirli topuk pası Tchouameni'yi tamamen yalnız bıraktı ancak ofsayta takıldı. Türk dahi, Bellingham'ın harika koşusunun ardından topu ağlara göndererek bir gol daha attı. Bir başka muhteşem şutu ise Dimitrievski tarafından kurtarıldı."

Marca'daki değerlendirme şu ifadelerle tamamlandı:

"Topu kontrol ediyor, vücudunu kullanıyor, topu tutuyor, içeriye doğru kesiyor ve kimse topu ondan alamıyor. Sırtı kaleye dönükken ve Mbappe'yi görmeden, kaleciyle birebir kalacak şekilde muhteşem bir pas verdi. İnanılmaz. Kimse takım arkadaşını nasıl gördüğünü anlamıyor. Guti ve Modric'in karışımı dahi Arda Güler. 84. dakikada yerini Brahim'e bıraktı."