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Arda Güler fırtınası Valencia'da patladı! İspanyol basınında manşetler doldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Real Madrid, deplasmanda Valencia'yı Federico Valverde, Arda Güler ve Kylian Mbappe'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Mücadelenin 36. dakikasında fileleri havalandıran milli yıldız Arda Güler, maçın oyuncusu seçildi. Son 6 karşılaşmada 3 gol ve 4 asist üreten 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon 14 maçta 4 gol ve 5 asiste ulaştı. Öte yandan Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Valencia karşısındaki performansıyla İspanyol basınının gündemine oturdu. AS, Marca ve Sport gazeteleri, 21 yaşındaki yıldızın oyununa övgüler yağdırdı.

Arda Güler fırtınası Valencia'da patladı! İspanyol basınında manşetler doldu 1

İspanya LaLiga'da Real Madrid, deplasmanda Valencia ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Arda Güler'in gol attığı mücadelede başkent temsilcisi, rakibini 3-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Arda Güler fırtınası Valencia'da patladı! İspanyol basınında manşetler doldu 2

Real Madrid'in galibiyetinde önemli rol oynayan Arda Güler, karşılaşmanın oyuncusu seçilirken son haftalardaki performansıyla da dikkat çekti.

Arda Güler fırtınası Valencia'da patladı! İspanyol basınında manşetler doldu 3

ARDA GÜLER VALENCIA DEPLASMANINDA SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Real Madrid, 28. dakikada Federico Valverde'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Bu golden 8 dakika sonra milli futbolcu Arda Güler sahneye çıktı. Mücadelenin 36. dakikasında fileleri havalandıran 21 yaşındaki yıldız, farkı ikiye çıkararak takımını rahatlattı.

İşte milli yıldızın attığı o gol...

Arda Güler fırtınası Valencia'da patladı! İspanyol basınında manşetler doldu 4

İlk yarıda iki farklı üstünlük yakalayan Real Madrid, 75. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı golle skoru 3-0'a taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid, Valencia deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Arda Güler fırtınası Valencia'da patladı! İspanyol basınında manşetler doldu 5

ARDA GÜLER MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Real Madrid'in Valencia karşısında aldığı galibiyete golle katkı sağlayan Arda Güler, maçın oyuncusu seçildi.

Milli yıldız, karşılaşmanın 36. dakikasında kaydettiği golle bu sezonki gol sayısını 4'e yükseltti.

Arda Güler fırtınası Valencia'da patladı! İspanyol basınında manşetler doldu 6

SON 6 MAÇTA 7 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Real Madrid formasıyla son haftalarda etkili bir performans sergileyen Arda Güler, çıktığı son 6 karşılaşmada 3 gol ve 4 asist kaydetti.

Toplam 7 gole doğrudan katkı sağlayan milli futbolcu, hücumdaki üretkenliğiyle takımının dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Arda Güler fırtınası Valencia'da patladı! İspanyol basınında manşetler doldu 7

BU SEZON BAMBAŞKA

Arda Güler'in bu sezonki performansı da dikkat çekiyor.

Real Madrid formasıyla 14 karşılaşmada görev alan milli yıldız, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Böylece 21 yaşındaki futbolcu, 14 maçta toplam 9 gole doğrudan etki etti.

Arda Güler fırtınası Valencia'da patladı! İspanyol basınında manşetler doldu 8

JOSE MOURINHO YÖNETİMİNDE TAM GAZ

Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, son 12 karşılaşmada 11 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Başkent temsilcisi, bu süreçte Inter, Rayo Vallecano, Elche, Villarreal, Roma, Sevilla, Leipzig, Barcelona, Racing Santander, AEK ve Valencia karşısında galip geldi. Tek yenilgisini ise Atletico Madrid karşısında yaşadı.

Arda Güler fırtınası Valencia'da patladı! İspanyol basınında manşetler doldu 9

REAL MADRID'İN SON 12 MAÇI

İşte Real Madrid'in son maçlardaki karnesi...

  • Inter 1-2 Real Madrid ✅

  • Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano ✅

  • Elche 2-3 Real Madrid ✅

  • Atletico Madrid 2-1 Real Madrid ❌

  • Real Madrid 1-0 Villarreal ✅

  • Roma 3-4 Real Madrid ✅

  • Real Madrid 4-1 Sevilla ✅

  • Real Madrid 4-1 Leipzig ✅

  • Barcelona 1-2 Real Madrid ✅

  • Racing Santander 0-3 Real Madrid ✅

  • AEK 2-3 Real Madrid ✅

  • Valencia 0-3 Real Madrid ✅

Arda Güler fırtınası Valencia'da patladı! İspanyol basınında manşetler doldu 10

Öte yandan Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, Valencia karşısında sergilediği performansla İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı. 21 yaşındaki yıldız futbolcunun etkili oyunu övgü toplarken Real Madrid için taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Arda Güler hakkında İspanyol basınının attığı manşetler şu şekilde:

İŞTE ATILAN MANŞETLER

AS'ta maçın ardından yayımlanan haberde, "Mourinho'nun takımı için her şey yolunda gidiyor gibi görünüyor. Arda Güler ve Jude Bellingham mükemmel uyum sağlayan ortaklar." ifadelerine yer verildi.

Arda Güler fırtınası Valencia'da patladı! İspanyol basınında manşetler doldu 11

"SAF BİR YETENEK"

Marca ise bugünkü kapağında Arda Güler'in performansını öne çıkardı. Gazetenin ilk sayfasında, "Arda Güler önderliğindeki Real Madrid zirveye ortak olup geceyi sonlandırdı." ifadeleri kullanıldı.

Milli futbolcunun performansına ilişkin değerlendirmede, "Arda Güler, Real Madrid'deki önemini artırmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Mourinho'nun Metropolitano'da geliştirdiği formül sayesinde her maçta daha da sağlamlaşan saf bir yetenek." denildi.

Arda Güler'in maçtaki etkili oyununa da dikkat çekilen haberde şu ifadelere yer verildi:

"Arda'nın ilk yarıdaki sihirli topuk pası Tchouameni'yi tamamen yalnız bıraktı ancak ofsayta takıldı. Türk dahi, Bellingham'ın harika koşusunun ardından topu ağlara göndererek bir gol daha attı. Bir başka muhteşem şutu ise Dimitrievski tarafından kurtarıldı."

Marca'daki değerlendirme şu ifadelerle tamamlandı:

"Topu kontrol ediyor, vücudunu kullanıyor, topu tutuyor, içeriye doğru kesiyor ve kimse topu ondan alamıyor. Sırtı kaleye dönükken ve Mbappe'yi görmeden, kaleciyle birebir kalacak şekilde muhteşem bir pas verdi. İnanılmaz. Kimse takım arkadaşını nasıl gördüğünü anlamıyor. Guti ve Modric'in karışımı dahi Arda Güler. 84. dakikada yerini Brahim'e bıraktı."

Arda Güler fırtınası Valencia'da patladı! İspanyol basınında manşetler doldu 12

"ONU İLK 11'İN DIŞINDA BIRAKMAK İMKANSIZ"

Sport ise 21 yaşındaki milli futbolcunun performansını şu sözlerle değerlendirdi:

"Arda Güler'i bu ilk 11'in dışında bırakmak imkansız. Türk oyuncu muhteşem bir seviyede oynuyor ve her geçen maçta daha da vazgeçilmez hale geliyor. İkinci golü attı, ceza sahasında en hızlı tepki veren oyuncu oldu. Golde tam doğru yerde belirdi ve Real Madrid'in üçüncü golünde Mbappe'ye mükemmel bir ara pası verdi. Top ayağındayken her şey onun üzerinden akıyor. Tempoyu belirliyor, paslar veriyor ve takımın oyununa anlam katıyor. Güler, Jose Mourinho'nun maestrosu."

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