Dünyanın en değerli 100 kulübü belli oldu! Türkiye'den 4 büyük listede
Dünya futbolunda kulüplerin piyasa değerleri yeniden güncellendi. Transfermarkt'ın son verilerine göre dünyanın en değerli 100 futbol kulübü belli oldu. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin üst sıralarda yer aldığı listede, Süper Lig'in dört büyük kulübü Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da yer aldı.
DÜNYA DEVLERİ ZİRVEDE YER ALDI
Futbol dünyasının en değerli kulüplerinin sıralandığı listede, Avrupa'nın önde gelen ekipleri üst sıralarda yer aldı.
Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Inter ve Paris Saint-Germain gibi dünya devleri, yüksek kadro değerleriyle listenin zirvesinde kendilerine yer buldu.
Milyar avroyu aşan kadro değerlerine sahip kulüpler, futbol ekonomisindeki güçlerini bir kez daha ortaya koydu.
TÜRKİYE'DEN DÖRT KULÜP LİSTEDE
Transfer döneminde kadrolarını güçlendiren Süper Lig temsilcileri de dünyanın en değerli 100 futbol kulübü arasına girmeyi başardı.
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, güncellenen piyasa değerleriyle listede yer aldı.