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Dünyanın en değerli 100 kulübü belli oldu! Türkiye'den 4 büyük listede

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dünya futbolunda kulüplerin piyasa değerleri yeniden güncellendi. Transfermarkt'ın son verilerine göre dünyanın en değerli 100 futbol kulübü belli oldu. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin üst sıralarda yer aldığı listede, Süper Lig'in dört büyük kulübü Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da yer aldı.

Dünyanın en değerli 100 kulübü belli oldu! Türkiye'den 4 büyük listede 1

DÜNYA DEVLERİ ZİRVEDE YER ALDI

Futbol dünyasının en değerli kulüplerinin sıralandığı listede, Avrupa'nın önde gelen ekipleri üst sıralarda yer aldı.

Dünyanın en değerli 100 kulübü belli oldu! Türkiye'den 4 büyük listede 2

Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Inter ve Paris Saint-Germain gibi dünya devleri, yüksek kadro değerleriyle listenin zirvesinde kendilerine yer buldu.

Dünyanın en değerli 100 kulübü belli oldu! Türkiye'den 4 büyük listede 3

Milyar avroyu aşan kadro değerlerine sahip kulüpler, futbol ekonomisindeki güçlerini bir kez daha ortaya koydu.

Dünyanın en değerli 100 kulübü belli oldu! Türkiye'den 4 büyük listede 4

TÜRKİYE'DEN DÖRT KULÜP LİSTEDE

Transfer döneminde kadrolarını güçlendiren Süper Lig temsilcileri de dünyanın en değerli 100 futbol kulübü arasına girmeyi başardı.

Dünyanın en değerli 100 kulübü belli oldu! Türkiye'den 4 büyük listede 5

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, güncellenen piyasa değerleriyle listede yer aldı.

Dünyanın en değerli 100 kulübü belli oldu! Türkiye'den 4 büyük listede 6

YILDIZ TRANSFERLER PİYASA DEĞERLERİNİ ETKİLEDİ

Kulüplerin piyasa değerlerinde, transfer döneminde kadrolara katılan yıldız futbolcuların da etkisi oldu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gerçekleştirdiği transferler, takımların kadro değerlerinin yükselmesine katkı sağladı.

Dünyanın en değerli 100 kulübü belli oldu! Türkiye'den 4 büyük listede 7

Böylece Süper Lig'in dört büyük kulübü, dünyanın en değerli 100 futbol kulübü arasında yer alarak Türk futbolunu küresel ölçekte temsil etti. İşte Transfermarkt verilerine göre dünyanın en değerli 100 kulübü…

Dünyanın en değerli 100 kulübü belli oldu! Türkiye'den 4 büyük listede 8

100- Sevilla | İspanya | 128.90 milyon Euro
99- Spartak Moskova | Rusya | 129.40 milyon Euro
98- Rangers | İskoçya | 130.15 milyon Euro
97- Nice | Fransa | 131.90 milyon Euro
96- Cagliari | İtalya | 132.00 milyon Euro
95- Borussia Mönchengladbach | Almanya | 132.55 milyon Euro
94- Torino | İtalya | 134.10 milyon Euro
93- Al Nassr | Suudi Arabistan | 136.93 milyon Euro
92- Werder Bremen | Almanya | 137.83 milyon Euro
91- Corinthians | Brezilya | 142.80 milyon Euro
90- Al Qadsiah | Suudi Arabistan | 143.30 milyon Euro

Dünyanın en değerli 100 kulübü belli oldu! Türkiye'den 4 büyük listede 9

89- Hull City | İngiltere | 144.30 milyon Euro
88- Middlesbrough | İngiltere | 146.00 milyon Euro
87- River Plate | Arjantin | 148.25 milyon Euro
86- Al Ittihad | Suudi Arabistan | 148.75 milyon Euro
85- Wolfsburg | Almanya | 151.15 milyon Euro
84- Braga | Portekiz | 154.80 milyon Euro
83- TRABZONSPOR | TÜRKİYE | 155.90 MİLYON EURO
82- Augsburg | Almanya | 159.90 milyon Euro
81- AZ Alkmaar | Hollanda | 160.40 milyon Euro
80- Olimpiakos | Yunanistan | 160.60 milyon Euro

Dünyanın en değerli 100 kulübü belli oldu! Türkiye'den 4 büyük listede 10

79- Udinese | İtalya | 162.83 milyon Euro
78- Celta Vigo | İspanya | 165.30 milyon Euro
77- Cruzeiro | Brezilya | 166.90 milyon Euro
76- Paris FC | Fransa | 173.60 milyon Euro
75- Zenit | Rusya | 174.60 milyon Euro
74- Mainz | Almanya | 175.20 milyon Euro
73- Genoa | İtalya | 179.00 milyon Euro
72- Shakhtar Donetsk | Ukrayna | 184.25 milyon Euro
71- Lens | Fransa | 187.2 milyon Euro
70- Southampton | İngiltere | 187.85 milyon Euro

Dünyanın en değerli 100 kulübü belli oldu! Türkiye'den 4 büyük listede 11

69- Parma | İtalya | 189.45 milyon Euro
68- Club Brugge | Belçika | 193.10 milyon Euro
67- Sassuolo | İtalya | 193.25 milyon Euro
66- Ajax | Hollanda | 199.90 milyon Euro
65- Flamengo | Brezilya | 217.95 milyon Euro
64- Al Ahli | Suudi Arabistan | 220.23 milyon Euro
63- Al Hilal | Suudi Arabistan | 221.73 milyon Euro
62- Marsilya | Fransa | 224.85 milyon Euro
61- Lazio | İtalya | 227.85 milyon Euro
60- Palmeiras | Brezilya | 232.78 milyon Euro

Dünyanın en değerli 100 kulübü belli oldu! Türkiye'den 4 büyük listede 12

59- Feyenoord | Hollanda | 234.05 milyon Euro
58- Real Betis | İspanya | 234.60 milyon Euro
57- BEŞİKTAŞ | TÜRKİYE | 237.00 MİLYON EURO
56- Athletic Bilbao | İspanya | 240.70 milyon Euro
55- Freiburg | Almanya | 242.55 milyon Euro
54- Bologna | İtalya | 249.25 milyon Euro
53- Real Sociedad | İspanya | 252.30 milyon Euro
52- Wolverhampton | İngiltere | 264.85 milyon Euro
51- Coventry City | İngiltere | 265.35 milyon Euro

Dünyanın en değerli 100 kulübü belli oldu! Türkiye'den 4 büyük listede 13

50- Rennes | Fransa | 275.60 milyon Euro
49- Ipswich Town | İngiltere | 277.65 milyon Euro
48- PSV Eindhoven | Hollanda | 285.10 milyon Euro
47- Olimpik Lyon | Fransa | 293.45 milyon Euro
46- Hoffenheim | Almanya | 294.95 milyon Euro
45- West Ham United | İngiltere | 302.20 milyon Euro
44- Lille | Fransa | 317.10 milyon Euro
43- GALATASARAY | TÜRKİYE | 323.75 MİLYON EURO
42- Villarreal | İspanya | 324.60 milyon Euro
41- Monaco | Fransa | 327.30 milyon Euro
40- FENERBAHÇE | TÜRKİYE | 332.45 MİLYON EURO

Dünyanın en değerli 100 kulübü belli oldu! Türkiye'den 4 büyük listede 14

39- Strasbourg | Fransa | 335.25 milyon Euro
38- Fiorentina | İtalya | 337.05 milyon Euro
37- Fulham | İngiltere | 343.80 milyon Euro
36- Eintracht Frankfurt | Almanya | 348.35
35- Benfica | Portekiz | 366.55 milyon Euro
34- Sunderland | İngiltere | 380.58 milyon Euro
33- Leeds United | İngiltere | 412.95 milyon Euro
32- Sporting Lizbon | Portekiz | 417.50 milyon Euro
31- Atalanta | İtalya | 429.30 milyon Euro
30- Stuttgart | Almanya | 430.45 milyon Euro

Dünyanın en değerli 100 kulübü belli oldu! Türkiye'den 4 büyük listede 15

29- Napoli | İtalya | 441.65 milyon Euro
28- Porto | Portekiz | 466.30 milyon Euro
27- Everton | İngiltere | 471.10 milyon Euro
26- Borussia Dortmund | Almanya | 489.20 milyon Euro
25- Roma | İtalya | 490.45 milyon Euro
24- Como | İtalya | 498.00 milyon Euro
23- Aston Villa | İngiltere | 499.30 milyon Euro
22- RB Leipzig | Almanya | 514.60 milyon Euro
21- Bayer Leverkusen | Almanya | 516.95 milyon Euro
20- Crystal Palace | İngiltere | 539.40 milyon Euro

Dünyanın en değerli 100 kulübü belli oldu! Türkiye'den 4 büyük listede 16

19- Juventus | İtalya | 542.70 milyon Euro
18- Nottingham Forest | İngiltere | 560.80 milyon Euro
17- Milan | İtalya | 562.20 milyon Euro
16- Brentford | İngiltere | 565.30 milyon Euro
15- Bournemouth | İngiltere | 565.88 milyon Euro
14- Newcastle United | İngiltere | 566.30 milyon Euro
13- Brighton | İngiltere | 619.50 milyon Euro
12- Atletico Madrid | İspanya | 680.50 milyon Euro
11- Inter | İtalya | 711.80 milyon Euro
10- Tottenham | İngiltere | 812.50 milyon Euro

Dünyanın en değerli 100 kulübü belli oldu! Türkiye'den 4 büyük listede 17

9- Manchester United | İngiltere | 874.30 milyon Euro
8- Liverpool | İngiltere | 999.50 milyon Euroa
7- Bayern Münih | Almanya | 1.07 milyar Euro
6- Barcelona | İspanya | 1.22 milyar Euro
5- Chelsea | İngiltere | 1.36 milyar Euro
4- Arsenal | İngiltere | 1.41 milyar Euro
3- Real Madrid | İspanya | 1.45 milyar Euro
2- Manchester City | İngiltere | 1.47 milyar Euro
1- Paris Saint Germain | Fransa | 1.48 milyar Euro

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