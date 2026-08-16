69- Parma | İtalya | 189.45 milyon Euro

68- Club Brugge | Belçika | 193.10 milyon Euro

67- Sassuolo | İtalya | 193.25 milyon Euro

66- Ajax | Hollanda | 199.90 milyon Euro

65- Flamengo | Brezilya | 217.95 milyon Euro

64- Al Ahli | Suudi Arabistan | 220.23 milyon Euro

63- Al Hilal | Suudi Arabistan | 221.73 milyon Euro

62- Marsilya | Fransa | 224.85 milyon Euro

61- Lazio | İtalya | 227.85 milyon Euro

60- Palmeiras | Brezilya | 232.78 milyon Euro

59- Feyenoord | Hollanda | 234.05 milyon Euro

58- Real Betis | İspanya | 234.60 milyon Euro

57- BEŞİKTAŞ | TÜRKİYE | 237.00 MİLYON EURO

56- Athletic Bilbao | İspanya | 240.70 milyon Euro

55- Freiburg | Almanya | 242.55 milyon Euro

54- Bologna | İtalya | 249.25 milyon Euro

53- Real Sociedad | İspanya | 252.30 milyon Euro

52- Wolverhampton | İngiltere | 264.85 milyon Euro

51- Coventry City | İngiltere | 265.35 milyon Euro

50- Rennes | Fransa | 275.60 milyon Euro

49- Ipswich Town | İngiltere | 277.65 milyon Euro

48- PSV Eindhoven | Hollanda | 285.10 milyon Euro

47- Olimpik Lyon | Fransa | 293.45 milyon Euro

46- Hoffenheim | Almanya | 294.95 milyon Euro

45- West Ham United | İngiltere | 302.20 milyon Euro

44- Lille | Fransa | 317.10 milyon Euro

43- GALATASARAY | TÜRKİYE | 323.75 MİLYON EURO

42- Villarreal | İspanya | 324.60 milyon Euro

41- Monaco | Fransa | 327.30 milyon Euro

40- FENERBAHÇE | TÜRKİYE | 332.45 MİLYON EURO

39- Strasbourg | Fransa | 335.25 milyon Euro

38- Fiorentina | İtalya | 337.05 milyon Euro

37- Fulham | İngiltere | 343.80 milyon Euro

36- Eintracht Frankfurt | Almanya | 348.35

35- Benfica | Portekiz | 366.55 milyon Euro

34- Sunderland | İngiltere | 380.58 milyon Euro

33- Leeds United | İngiltere | 412.95 milyon Euro

32- Sporting Lizbon | Portekiz | 417.50 milyon Euro

31- Atalanta | İtalya | 429.30 milyon Euro

30- Stuttgart | Almanya | 430.45 milyon Euro