Dilay Kemer son yolculuğuna uğurlandı! Bütün arzusu hastalığı yenip...

"ANTALYA'YA YERLEŞMEK İSTİYORDU"

Turizmci baba Hasan Kemer, kızının huzurlu gittiğini belirterek, "Ben hastayım falan demedi. 'Ben güçlüyüm' dedi. Son dakikaya kadar bunu söyledi. Ben yanına çok gitmek istedim, 'Baba ben oraya geleceğim' dedi. Ama kısmet olmadı. Ben en sonunda gittim bilinci yerinde değil uyutuluyordu. Bütün arzusu hastalığı yenip Antalya'ya yerleşmekti. Ailesiyle birlikte, büyükleriyle birlikte olmak istiyordu, hedefi buydu. 'İstanbul'da kalmaktansa Antalya'da yaşamak daha güzelmiş' dedi. Antalya'da yaşamayı hayal ediyordu. Son 13 Eylül'e kadar bunu söylüyordu. O vakitten sonra yoğun bakıma girdi, bir daha kendisiyle iletişime geçemedik" dedi.