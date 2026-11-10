İspanyol basınına konuşan Cucurella, Arda Güler'in sahada olduğu zaman takımın daha iyi oynadığını söyledi. Milli futbolcunun kalitesine vurgu yapan deneyimli oyuncu, kendisini en çok şaşırtan isimlerden birinin Arda olduğunu dile getirdi.

Real Madrid'in en iyi oyuncusunun kim olduğu yönündeki soruya yanıt veren Cucurella, Mbappe, Bellingham ve Courtois gibi isimleri saydıktan sonra Arda Güler'e dikkat çekti.

Cucurella, milli futbolcu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Real Madrid'in en iyi oyuncusu mu? Mbappe'yi, Bellingham'ı ya da Courtois'yı seçebilirim ama çok sevdiğim ve yeterince ilgi görmeyen bir oyuncudan bahsedeceğim; o da Arda Güler.

Çok forma giyiyor ve büyük bir kaliteye sahip. Sahada olduğunda takım daha iyi oynuyor ve paslaşmada performansımız daha uyumlu hale geliyor. Beni herkesten daha çok şaşırtan oyuncu o."