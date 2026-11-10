Arda Güler'e Cucurella'dan övgü dolu sözler: "Sahada olduğunda Real Madrid daha iyi oynuyor"
Real Madrid'in Valencia'yı 3-0 mağlup ettiği maçta 1 gol ve 1 asistle öne çıkan Arda Güler, Marc Cucurella'nın da gündemine girdi. İspanyol futbolcu, milli yıldızın takımın oyununa yaptığı katkıya dikkat çekti.
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. LaLiga'da Valencia karşısında alınan 3-0'lık galibiyete 1 gol ve 1 asistle katkı sağlayan genç yıldız, Marc Cucurella'dan da övgü aldı.
İspanyol basınına konuşan Cucurella, Arda Güler'in sahada olduğu zaman takımın daha iyi oynadığını söyledi. Milli futbolcunun kalitesine vurgu yapan deneyimli oyuncu, kendisini en çok şaşırtan isimlerden birinin Arda olduğunu dile getirdi.
"SAHADA OLUNCA TAKIM DAHA İYİ OYNUYOR"
Real Madrid'in en iyi oyuncusunun kim olduğu yönündeki soruya yanıt veren Cucurella, Mbappe, Bellingham ve Courtois gibi isimleri saydıktan sonra Arda Güler'e dikkat çekti.
Cucurella, milli futbolcu hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Real Madrid'in en iyi oyuncusu mu? Mbappe'yi, Bellingham'ı ya da Courtois'yı seçebilirim ama çok sevdiğim ve yeterince ilgi görmeyen bir oyuncudan bahsedeceğim; o da Arda Güler.
Çok forma giyiyor ve büyük bir kaliteye sahip. Sahada olduğunda takım daha iyi oynuyor ve paslaşmada performansımız daha uyumlu hale geliyor. Beni herkesten daha çok şaşırtan oyuncu o."
"AVRUPA'NIN EN İYİ TAKIMIYIZ"
Cucurella, Real Madrid'in mevcut performansına ilişkin değerlendirmesinde de takımın Avrupa'nın en iyisi olduğunu savundu.
İspanyol futbolcu, "Çok iyi bir sonuç serisi ortaya koyduktan sonra şu anda Avrupa'nın en iyi takımıyız ve takım artık çok ciddi bir görüntü sergiliyor. Paris Saint-Germain'den daha mı iyiyiz? Onların maçlarını pek izlemiyorum." diye konuştu.
ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Real Madrid formasıyla bu sezon 14 maçta görev alan Arda Güler, 854 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.