Cristiano Ronaldo Portekiz'i karıştırdı: O hayvanı hemen gönderin

Portekizli siyasetçi, "Hesabım hacklendi. CR7'miz hakkında böyle yorumlar asla yapmam. Bu ilk kez olmadı ve şifrelerimi değiştirdim. Ronaldo'dan af diliyorum. Şimdi her hafta şifrelerimi değiştireceğim. Hackerlar her yerde. Bu yüzden çok dikkatli olacağım. Herkesten özür dilerim ama her şeyden önce olanlardan dolayı hayran olduğum CR7 ve ailesinden..." ifadelerini kullandı.