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Cristiano Ronaldo Portekiz'i karıştırdı: O hayvanı hemen gönderin
Dünya corona virüse karşı eve kapandı. Binlerce uzman insanlara, gerekmedikçe sokağa çıkmama çağrısı yapmaya devam ediyor. Bu çağrıya kulak verip Portekiz'deki adasında kendisini ve ailesini karantinaya alan Ronaldo, ülkesini karıştırdı. Karantina günlerini Madeira'da geçiren Cristiano Ronaldo'nun yaptığı aile yürüyüşü, olay yarattı ve bir siyasetçi, "hayvan, serseri" tanımlamaları yaptığı oyuncunun şehirden gönderilmesi gerektiğini belirtti.
Giriş Tarihi: 02.04.2020 14:12 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 14:31
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