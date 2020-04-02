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Cristiano Ronaldo Portekiz'i karıştırdı: O hayvanı hemen gönderin

Dünya corona virüse karşı eve kapandı. Binlerce uzman insanlara, gerekmedikçe sokağa çıkmama çağrısı yapmaya devam ediyor. Bu çağrıya kulak verip Portekiz'deki adasında kendisini ve ailesini karantinaya alan Ronaldo, ülkesini karıştırdı. Karantina günlerini Madeira'da geçiren Cristiano Ronaldo'nun yaptığı aile yürüyüşü, olay yarattı ve bir siyasetçi, "hayvan, serseri" tanımlamaları yaptığı oyuncunun şehirden gönderilmesi gerektiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 02.04.2020 14:12 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 14:31
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Cristiano Ronaldo Portekiz'i karıştırdı: O hayvanı hemen gönderin

Corona virüs nedeniyle izole olduğu süreci Portekiz'in Madeira adalarında geçiren Cristiano Ronaldo, Rafael Macedo isminde yerel bir siyasetçinin hedefinde yer aldı.

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Cristiano Ronaldo Portekiz'i karıştırdı: O hayvanı hemen gönderin

Olay, Cristiano Ronaldo ve kız arkadaşı Georgina Rodriguez'in çocuklarıyla birlikte yaptıkları yürüyüşün fotoğrafı ile başladı.

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Cristiano Ronaldo Portekiz'i karıştırdı: O hayvanı hemen gönderin

Bu fotoğrafa ilişkin siyasetçi, "İtalya'dan gelen o hayvanın evde kalmasını istiyorum. O serseriyi hemen Madeira'dan gönderin" ifadelerini kullandı.

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Cristiano Ronaldo Portekiz'i karıştırdı: O hayvanı hemen gönderin

Daha sonra ise yaptığı ifadelerle bir şanssızlık yaşadığını dile getirdi.

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Cristiano Ronaldo Portekiz'i karıştırdı: O hayvanı hemen gönderin

Portekizli siyasetçi, "Hesabım hacklendi. CR7'miz hakkında böyle yorumlar asla yapmam. Bu ilk kez olmadı ve şifrelerimi değiştirdim. Ronaldo'dan af diliyorum. Şimdi her hafta şifrelerimi değiştireceğim. Hackerlar her yerde. Bu yüzden çok dikkatli olacağım. Herkesten özür dilerim ama her şeyden önce olanlardan dolayı hayran olduğum CR7 ve ailesinden..." ifadelerini kullandı.