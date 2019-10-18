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Cristiano Ronaldo Merih Demiral'a destek çıktı! Asker selamı sevinci yeni boyut kazandı

A Milli Takım oyuncularının, Arnavutluk ve Fransa maçlarında asker selamı vererek kutladıkları gol sevinci ikiyüzlü Avrupa'da büyük olay oldu. Merih Demiral ve Cengiz Ünder'e küstahça yorumlar yapılmış, Almanya'da Enver Cenk Şahin kadro dışı bırakılmıştı. Mehmetçiklerimiz'e destek olmak için yapılan asker selamı dünyaca ünlü oyuncu Cristiano Ronaldo'nun da dikkatini çekti. Ronaldo, haksız eleştirilere maruz kalan takım arkadaşı Merih Demiral'a destek çıktı.

Giriş Tarihi: 18.10.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 09:37
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Cristiano Ronaldo Merih Demiral'a destek çıktı! Asker selamı sevinci yeni boyut kazandı

Fotomaç'ın haberine göre; Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'dan örnek bir davranış geldi.

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Cristiano Ronaldo Merih Demiral'a destek çıktı! Asker selamı sevinci yeni boyut kazandı

Merih Demiral, Fransa ile oynanan maçta Kaan Ayhan'ın golü sonrası asker selamı verdiği için, Cengiz Ünder ise sosyal medya hesabına asker selamı yaptığı bir fotoğrafı paylaştığı sebebi ile İtalya'da eleştirilerin odağı olmuştu.

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Cristiano Ronaldo Merih Demiral'a destek çıktı! Asker selamı sevinci yeni boyut kazandı

Öyle ki, İtalyan Senatör Roberto Calderoli, iki oyuncumuzun yaptığı paylaşımlar sonrasında "savaş istiyorlarsa ülkelerine geri dönsünler" açıklamasını yapmıştı.

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Cristiano Ronaldo Merih Demiral'a destek çıktı! Asker selamı sevinci yeni boyut kazandı

Daha önce ırkçı söylemleriyle öne çıkan aşırı sağcı Senatör, "Eğer Demiral ve Ünder milliyetçilik yapmak istiyorlarsa, evleri İstanbul ya da Ankara'ya geri dönsünler.

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Cristiano Ronaldo Merih Demiral'a destek çıktı! Asker selamı sevinci yeni boyut kazandı

Türkiye'de çok iyi şekilde karşılanacaklardır. Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray'a gitsinler.