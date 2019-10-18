Cristiano Ronaldo Merih Demiral'a destek çıktı! Asker selamı sevinci yeni boyut kazandı

A Milli Takım oyuncularının, Arnavutluk ve Fransa maçlarında asker selamı vererek kutladıkları gol sevinci ikiyüzlü Avrupa'da büyük olay oldu. Merih Demiral ve Cengiz Ünder'e küstahça yorumlar yapılmış, Almanya'da Enver Cenk Şahin kadro dışı bırakılmıştı. Mehmetçiklerimiz'e destek olmak için yapılan asker selamı dünyaca ünlü oyuncu Cristiano Ronaldo'nun da dikkatini çekti. Ronaldo, haksız eleştirilere maruz kalan takım arkadaşı Merih Demiral'a destek çıktı.





Giriş Tarihi: 18.10.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 09:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





