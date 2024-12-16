CANLI İZLE | Galatasaray-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı iki müsabakada puan kaybı yaşayan Galatasaray, liderlik koltuğunu sağlamlaştırmak için bu maçta hata yapmak istemiyor. Fenerbahçe'nin haftayı galibiyetle kapattığı düşünüldüğünde, sarı-kırmızılı ekip için üç puan kritik bir öneme sahip.