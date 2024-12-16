16 Aralık 2024, Pazartesi
CANLI İZLE | Galatasaray-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Lider Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta Trabzonspor'u ağırlayacak. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, tüm kulvarlarda oynadığı son 18 karşılaşmada yenilgi yüzü görmezken, bu seriyi Trabzonspor karşısında da devam ettirmeyi hedefliyor. Peki, Galatasaray-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
Giriş Tarihi: 16.12.2024 13:40 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 13:40