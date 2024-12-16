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Haberler Spor Galerileri CANLI İZLE | Galatasaray-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

CANLI İZLE | Galatasaray-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Lider Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta Trabzonspor'u ağırlayacak. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, tüm kulvarlarda oynadığı son 18 karşılaşmada yenilgi yüzü görmezken, bu seriyi Trabzonspor karşısında da devam ettirmeyi hedefliyor. Peki, Galatasaray-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.12.2024 13:40 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 13:40
CANLI İZLE | Galatasaray-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı iki müsabakada puan kaybı yaşayan Galatasaray, liderlik koltuğunu sağlamlaştırmak için bu maçta hata yapmak istemiyor. Fenerbahçe'nin haftayı galibiyetle kapattığı düşünüldüğünde, sarı-kırmızılı ekip için üç puan kritik bir öneme sahip.

CANLI İZLE | Galatasaray-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü evinde Trabzonspor ile oynayacakları maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

CANLI İZLE | Galatasaray-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Kadroda Eksiklikler Dikkat Çekiyor

Trabzonspor'da önemli eksikler dikkat çekiyor. Umut Bozok, Mislav Orsic, Enis Bardhi ve Stefano Denswil kadro dışı bırakılırken; Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk ve Hüseyin Türkmen de bu kritik maçta forma giyemeyecek. Ayrıca, Serdar Saatçi ve Batagov'un durumu son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

CANLI İZLE | Galatasaray-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Galatasaray cephesinde ise cezalar ve sakatlıklar teknik ekibi zorluyor. Metehan Baltacı kart cezası nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Ayrıca, Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin sakatlığı devam ediyor. Sakatlıkları atlatan Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in dev derbi maçında forma giymesi bekleniyor.

CANLI İZLE | Galatasaray-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Galatasaray-Trabzonspor Maçı Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Galatasaray-Trabzonspor derbisi, 16 Aralık Pazartesi akşamı saat 21.00'de başlayacak. Rams Park'ta oynanacak bu büyük mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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CANLI İZLE | Galatasaray-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Abdülkkerim, Kaan, Davinson, Sara, Sallai, Torreira, Mertens, Berkan, Osimhen, Yunus

Trabzonspor: Uğurcan, Mendy, Malheiro, Lundstram, Ozan, Eren, Visca, Umut, Cham, Nwakaeme, Banza