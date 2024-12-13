Viral Galeri Viral Tıkla UEFA ülke puanında son durum! İşte güncel sıralama

UEFA ülke puanında son durum! İşte güncel sıralama

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum temsilcilerimizin maçlarının tamamlanmasıyla merak ediliyor. Fenerbahçe, İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya mağlup olurken, Galatasaray, Malmö deplasmanından beraberlikle döndü. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise Bodo/Glimt karşısında mağlup oldu. Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Başakşehir ise Alman ekibi Heidenheim'i mağlup etmeyi başardı. UEFA Ülke puanı takımlarımızın maçlarının tamamlanmasıyla birlikte güncelleniyor. Peki Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte, UEFA Ülke puanı sıralaması son durum…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.12.2024 07:57 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 07:57
UEFA ülke puanında son durum! İşte güncel sıralama

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta, Konferans Ligi'nde ise 5.hafta maçları sona erdi. Galatasaray, İsveç ekibi Malmö ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş, Norveç'te oynanan maçta Bodo/Glimt'e 2-1 yenildi. Fenerbahçe ise evinde Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir ise evinde Heidenheim'ı 3-1'le geçti.

UEFA ülke puanında son durum! İşte güncel sıralama

UEFA ÜLKE PUANI BELLİ OLDU! TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Temsilcilerimiz, bu hafta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Temsilcilerimizden sadece Galatasaray ve Başakşehir ülke puanına katkı yaptı. İşte UEFA ülke puanı sırası... Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanında son durum! İşte güncel sıralama

1-İNGİLTERE 98.249 PUA

UEFA ülke puanında son durum! İşte güncel sıralama

2-İTALYA 86.106 PUAN

UEFA ülke puanında son durum! İşte güncel sıralama

3-İSPANYA 81.168 PUAN

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