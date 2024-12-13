UEFA ülke puanında son durum! İşte güncel sıralama
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum temsilcilerimizin maçlarının tamamlanmasıyla merak ediliyor. Fenerbahçe, İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya mağlup olurken, Galatasaray, Malmö deplasmanından beraberlikle döndü. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise Bodo/Glimt karşısında mağlup oldu. Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Başakşehir ise Alman ekibi Heidenheim'i mağlup etmeyi başardı. UEFA Ülke puanı takımlarımızın maçlarının tamamlanmasıyla birlikte güncelleniyor. Peki Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte, UEFA Ülke puanı sıralaması son durum…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.12.2024 07:57 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 07:57