UEFA ülke puanında son durum! İşte güncel sıralama

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta, Konferans Ligi'nde ise 5.hafta maçları sona erdi. Galatasaray, İsveç ekibi Malmö ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş, Norveç'te oynanan maçta Bodo/Glimt'e 2-1 yenildi. Fenerbahçe ise evinde Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir ise evinde Heidenheim'ı 3-1'le geçti.