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Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı! EURO 2024 sonrası kadroda yeri hazır

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılar, orta sahaya defansif özellikleriyle ön plana çıkan bir oyuncu arayışında. Bu doğrultuda West Bromwich Albion forması giyen bir ismi gündemine aldıkları ve EURO 2024 sonrası resmi teklif yapmayı planladıkları öğrenildi. İşte transferin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş: 06.07.2024 15:20 Güncelleme: 06.07.2024 15:20
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Beşiktaş’tan sürpriz transfer atağı! EURO 2024 sonrası kadroda yeri hazır

Beşiktaş, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Orta sahaya defansif yönü kuvvetli bir oyuncu arayışında olan Siyah-Beyazlılar, İngiltere Championship takımlarından West Bromwich Albion'da forma giyen milli futbolcuyu transfer listesine ekledi. İşte bu transferin ayrıntıları...

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Beşiktaş’tan sürpriz transfer atağı! EURO 2024 sonrası kadroda yeri hazır

İddialara göre, transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş, Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın ardından milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu da kadrosuna katmak istiyor.

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Beşiktaş’tan sürpriz transfer atağı! EURO 2024 sonrası kadroda yeri hazır

Beşiktaş, West Bromwich Albion forması giyen deneyimli orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu ile ilgileniyor. Siyah-beyazlıların transfer için Avrupa Şampiyonası'nın ardından İngiliz ekibiyle temasa geçmeyi planladığı belirtiliyor.

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Beşiktaş’tan sürpriz transfer atağı! EURO 2024 sonrası kadroda yeri hazır

Türkiye'ye Dönüşe Sıcak Bakıyor

Okay Yokuşlu'nun Türkiye'de forma giyme fikrine sıcak baktığı ve Beşiktaş'ın ilgisinden memnun olduğu iddia ediliyor.

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Beşiktaş’tan sürpriz transfer atağı! EURO 2024 sonrası kadroda yeri hazır

Tecrübeli ve Başarılı Bir Kariyer

30 yaşındaki Okay Yokuşlu, geride bıraktığımız sezonda West Bromwich Albion formasıyla 48 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Karşıyaka altyapısından yetişen Yokuşlu, sırasıyla Altay, Kayseispor, Trabzonspor, Celta Vigo, Getafe ve West Bromwich Albion formaları giydi.