Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı! EURO 2024 sonrası kadroda yeri hazır

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılar, orta sahaya defansif özellikleriyle ön plana çıkan bir oyuncu arayışında. Bu doğrultuda West Bromwich Albion forması giyen bir ismi gündemine aldıkları ve EURO 2024 sonrası resmi teklif yapmayı planladıkları öğrenildi. İşte transferin detayları...

ahaber.com.tr Giriş: 06.07.2024 15:20 Güncelleme: 06.07.2024 15:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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