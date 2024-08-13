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Beşiktaş'ta sol bek transferi hız kazandı! Galatasaray'ın alamadığı ünlü yıldız için dirsek teması

Sezona beklentileri yükselterek başlayan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Takımın peş peşe gol yemeden rakip ağları 7 kere havalandırarak kazandığı galibiyetler, hem camia hem de taraftar nezdinde büyük alkış topladı. Hollandalı hocanın kara kartala dokunmasıyla birlikte kabus gibi bir sezondan, rüya gibi bir döneme geçen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da aynı hızda devam ediyor. Masuaku'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşılık yönetim, Galatasaray'ın alamadığı ünlü sol bek için dirsek temaslarına başladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Yavuz Topal
Giriş Tarihi: 13.08.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 09:59
Beşiktaş’ta sol bek transferi hız kazandı! Galatasaray’ın alamadığı ünlü yıldız için dirsek teması
Trendyol Süper Lig'de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Beşiktaş, ilk hafta maçında Samsunspor'la karşılaştı.
Beşiktaş’ta sol bek transferi hız kazandı! Galatasaray’ın alamadığı ünlü yıldız için dirsek teması
Zorlu deplasmanda Rafa Silva ve Gabriel Paulista ile galip çıkan siyah-beyazlılar, yeniden transfere odaklandı.
Beşiktaş’ta sol bek transferi hız kazandı! Galatasaray’ın alamadığı ünlü yıldız için dirsek teması
Son olarak PSG'nin genç oyuncusu Ndour'u İstanbul'a getiren Kara Kartal, 2 yeni takviyeyle Avrupa Ligi play-off turuna eksiksiz çıkmak istiyor.
Beşiktaş’ta sol bek transferi hız kazandı! Galatasaray’ın alamadığı ünlü yıldız için dirsek teması
22 Ağustos'ta Avrupa Ligi play-off turuna çıkacak olan Kara Kartal, Ndour dışında 2 oyuncu takviyesi ile turu garantilemenin peşinde.
Beşiktaş’ta sol bek transferi hız kazandı! Galatasaray’ın alamadığı ünlü yıldız için dirsek teması
Bu konuda hamle yapılacak mevkiler ise kanat ve sol bek.