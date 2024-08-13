13 Ağustos 2024, Salı
Beşiktaş'ta sol bek transferi hız kazandı! Galatasaray'ın alamadığı ünlü yıldız için dirsek teması
Sezona beklentileri yükselterek başlayan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Takımın peş peşe gol yemeden rakip ağları 7 kere havalandırarak kazandığı galibiyetler, hem camia hem de taraftar nezdinde büyük alkış topladı. Hollandalı hocanın kara kartala dokunmasıyla birlikte kabus gibi bir sezondan, rüya gibi bir döneme geçen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da aynı hızda devam ediyor. Masuaku'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşılık yönetim, Galatasaray'ın alamadığı ünlü sol bek için dirsek temaslarına başladı.
Giriş Tarihi: 13.08.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 09:59