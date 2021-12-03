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Beşiktaşlı futbolcu hastaneye kaldırıldı! Kasımpaşa maçında sedyeyle oyundan çıkmıştı

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ... Beşiktaş kötü gidişe dur diyemiyor. Süper Lig'de art arda aldığı başarısız sonuçlar sonrası galibiyete hasret kalan siyah-beyazlılar son olarak Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçtikleri maçı 1-1 tamamladı. Beşiktaş'ın Fransız kanat oyuncusu Kevin N'Koudou, maçın uzatma dakikalarında sakatlanarak sedyeyle oyunu terk etmişti. Yıldız futbolcu MR'ı çekilmek üzere hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.12.2021 23:07 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 23:10
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Beşiktaşlı futbolcu hastaneye kaldırıldı! Kasımpaşa maçında sedyeyle oyundan çıkmıştı

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu.

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Beşiktaşlı futbolcu hastaneye kaldırıldı! Kasımpaşa maçında sedyeyle oyundan çıkmıştı

UZATMA DAKİKALARINDA GELEN SAKATLIK

Ligde kötü günler geçiren Beşiktaş karşılaşmada 1-0 öne geçmesine rağmen ev sahibi ekibin golü engel olamayara beraberliğe razı oldu. Puanların paylaştığı karşılaşmanın uzatma dakikalarında siyah-beyazlıları şoke eden bir sakatlık yaşandı.

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Beşiktaşlı futbolcu hastaneye kaldırıldı! Kasımpaşa maçında sedyeyle oyundan çıkmıştı

Mücadelenin 67. dakikasında Cyle Larin'in yerine oyuna dahil olan Kevin N'Koudou, 90+3. dakikada Kasımpaşalı Travnik'in müdahalesi sonrası yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

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Beşiktaşlı futbolcu hastaneye kaldırıldı! Kasımpaşa maçında sedyeyle oyundan çıkmıştı

Saha kenarında gözyaşlarına hakim olamayan Fransız futbolcu sedye ile soyunma odasına götürüldü.

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Beşiktaşlı futbolcu hastaneye kaldırıldı! Kasımpaşa maçında sedyeyle oyundan çıkmıştı

HASTANEYE KALDIRILDI
Koltuk değnekleriyle stadyumdan ayrılan Kevin N'Koudou, MR'ı çekilmek üzere hastaneye kaldırıldı.