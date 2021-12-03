03 Aralık 2021, Cuma
Beşiktaşlı futbolcu hastaneye kaldırıldı! Kasımpaşa maçında sedyeyle oyundan çıkmıştı
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ... Beşiktaş kötü gidişe dur diyemiyor. Süper Lig'de art arda aldığı başarısız sonuçlar sonrası galibiyete hasret kalan siyah-beyazlılar son olarak Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçtikleri maçı 1-1 tamamladı. Beşiktaş'ın Fransız kanat oyuncusu Kevin N'Koudou, maçın uzatma dakikalarında sakatlanarak sedyeyle oyunu terk etmişti. Yıldız futbolcu MR'ı çekilmek üzere hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Giriş Tarihi: 03.12.2021 23:07 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 23:10
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