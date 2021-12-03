Beşiktaşlı futbolcu hastaneye kaldırıldı! Kasımpaşa maçında sedyeyle oyundan çıkmıştı

UZATMA DAKİKALARINDA GELEN SAKATLIK

Ligde kötü günler geçiren Beşiktaş karşılaşmada 1-0 öne geçmesine rağmen ev sahibi ekibin golü engel olamayara beraberliğe razı oldu. Puanların paylaştığı karşılaşmanın uzatma dakikalarında siyah-beyazlıları şoke eden bir sakatlık yaşandı.