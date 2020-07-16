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16 Temmuz 2020, Perşembe
Haberler Galeri Beşiktaş transfer haberleri | Sergen Yalçın golcüsünü belirledi: Cenk Tosun
Beşiktaş transfer haberleri | Sergen Yalçın golcüsünü belirledi: Cenk Tosun
Beşiktaş'ı yeniden çıkışa geçiren teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimden Cenk Tosun'u istedi. Başarılı golcüyü çok beğenen Yalçın yönetime "Cenk gelirse seneye şampiyon oluruz" dedi.
Giriş Tarihi: 16.07.2020 16:58 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 16:59