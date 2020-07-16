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Haberler Galeri Beşiktaş transfer haberleri | Sergen Yalçın golcüsünü belirledi: Cenk Tosun

Beşiktaş transfer haberleri | Sergen Yalçın golcüsünü belirledi: Cenk Tosun

Beşiktaş'ı yeniden çıkışa geçiren teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimden Cenk Tosun'u istedi. Başarılı golcüyü çok beğenen Yalçın yönetime "Cenk gelirse seneye şampiyon oluruz" dedi.

Giriş Tarihi: 16.07.2020 16:58 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 16:59
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Beşiktaş transfer haberleri | Sergen Yalçın golcüsünü belirledi: Cenk Tosun

Gelecek sezon için kadrosunda büyük değişiklikler yapmaya hazırlanan Beşiktaş mali anlamda elini rahatlatmak isterken, maaş bütçesinde küçülmeye gitme kararı almıştı. Siyah-beyazlı yönetim önümüzdeki sezon için mevcut 60 milyon euroluk bütçeyi 35 milyon euroya düşürmeye çalışıyor.

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Beşiktaş transfer haberleri | Sergen Yalçın golcüsünü belirledi: Cenk Tosun

TRANSFER SÜRPRİZİ
Yeni sezonda genç ve tecrübeli futbolculardan oluşan bir kadro kurarak şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş, transferdeki büyük sürprizini Cenk Tosun ile yapmak istiyor.

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Beşiktaş transfer haberleri | Sergen Yalçın golcüsünü belirledi: Cenk Tosun

İLK 11 TRANSFER!
Gelecek vaad eden genç futbolcu transferinin yanı sıra ilk 11'de direkt olarak oynayabilecek 4 transfer yapacaklarını ifade eden başkan Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın ile de Cenk Tosun'un son durumunu görüştü.

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Beşiktaş transfer haberleri | Sergen Yalçın golcüsünü belirledi: Cenk Tosun

Geçtiğimiz sezon Crystal Palace'a kiralanan ancak sakatlığı sebebiyle yeniden Everton'a dönen Cenk Tosun, Everton'un gelecek sezon planları arasında yer almıyor ve başka bir takıma kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.

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Beşiktaş transfer haberleri | Sergen Yalçın golcüsünü belirledi: Cenk Tosun

İLK TEMAS GERÇEKLEŞTİ!
Everton'un Cenk Tosun'u kiralamak istemesini fırsata çevirmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'ın da onayını alarak milli futbolcu ile ilk temasını kurdu.