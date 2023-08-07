Batshuayi'nin tahtına 2 yeni isim! Fenerbahçe'ye zımba gibi forvet kapıda!

Fenerbahçe, yaptığı transferlerle olduğu kadar oyuncu satışlarıyla da dikkat çekiyor. Bu kez gözler, Belçikalı yıldız Michy Batshuayi'ye çevrildi. Fransa Ligue 1 temsilcisi Lens, Fenerbahçe'nin kapısını transfer için çalarak, 1 yıl sözleşmesi kalan Batshuayi'den bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler, Batshuayi'nin yerine düşündükleri 2 yeni isim gündem oldu. İşte detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 07.08.2023 21:55 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 22:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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