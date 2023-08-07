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Batshuayi'nin tahtına 2 yeni isim! Fenerbahçe'ye zımba gibi forvet kapıda!

Fenerbahçe, yaptığı transferlerle olduğu kadar oyuncu satışlarıyla da dikkat çekiyor. Bu kez gözler, Belçikalı yıldız Michy Batshuayi'ye çevrildi. Fransa Ligue 1 temsilcisi Lens, Fenerbahçe'nin kapısını transfer için çalarak, 1 yıl sözleşmesi kalan Batshuayi'den bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler, Batshuayi'nin yerine düşündükleri 2 yeni isim gündem oldu. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2023 21:55 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 22:06
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Batshuayi’nin tahtına 2 yeni isim! Fenerbahçe’ye zımba gibi forvet kapıda!

Fenerbahçe, yaptığı transferlerle olduğu kadar oyuncu satışlarıyla da dikkat çekiyor. Bu kez gözler, Belçikalı yıldız Michy Batshuayi'ye çevrildi. Fransa Ligue 1 temsilcisi Lens, Fenerbahçe'nin kapısını transfer için çalarak, 1 yıl sözleşmesi kalan Batshuayi'den bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler, Batshuayi'nin yerine düşündükleri 2 yeni isim gündem oldu. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Batshuayi’nin tahtına 2 yeni isim! Fenerbahçe’ye zımba gibi forvet kapıda!

Fransız ekibi Lens, Batshuayi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Eğer Batshuayi ayrılırsa, Fenerbahçe'nin yerine düşündüğü iki önemli isim ortaya çıktı.

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Batshuayi’nin tahtına 2 yeni isim! Fenerbahçe’ye zımba gibi forvet kapıda!

Sarı-lacivertlilerin gözünün, İranlı forvet Serdar Azmoun ve Şilili golcü Alexis Sanchez'de olduğu iddia ediliyor.

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Batshuayi’nin tahtına 2 yeni isim! Fenerbahçe’ye zımba gibi forvet kapıda!

Serdar Azmoun, son dönemde gösterdiği performansla dikkat çeken ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında olan bir futbolcu.

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Batshuayi’nin tahtına 2 yeni isim! Fenerbahçe’ye zımba gibi forvet kapıda!

Alexis Sanchez ise dünya futbolunun tanınmış isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.