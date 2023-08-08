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Haberler Galeri Bakın ünlü futbolcunun eşi kim çıktı! Listede tanıdık isimlerde var! İşte futbolcuların eşleri ve sevgilileri...

Bakın ünlü futbolcunun eşi kim çıktı! Listede tanıdık isimlerde var! İşte futbolcuların eşleri ve sevgilileri...

Futbol sahalarında yıldızlaşan futbolcuların başarılarıyla birlikte, eşleri de sosyal medya platformlarında adından söz ettiriyor. Özellikle Instagram üzerinde, birçok ünlü futbolcunun eşi takipçi sayısını hızla artırarak dikkat çekiyor. Yükselen form grafiğiyle gündeme gelen futbolcuların yanı sıra, eşleri de artan takipçi sayılarıyla popülerlik yarışında öne çıkıyor. İşte futbolcuların eşleri!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.08.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 11:56
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Bakın ünlü futbolcunun eşi kim çıktı! Listede tanıdık isimlerde var! İşte futbolcuların eşleri ve sevgilileri...

Yükselen form grafiğiyle gündeme gelen futbolcuların yanı sıra, eşleri de artan takipçi sayılarıyla popülerlik yarışında öne çıkıyor. Sosyal medya üzerinden eşleriyle bir nevi yarışan futbolcuların eşleri, kendi tarzları, hayatları ve ilgi alanlarıyla takipçilerinin dikkat çekiyor. İşte futbolcuların eşleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bakın ünlü futbolcunun eşi kim çıktı! Listede tanıdık isimlerde var! İşte futbolcuların eşleri ve sevgilileri...

ŞÜKRAN OVALI - CANER ERKİN

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Bakın ünlü futbolcunun eşi kim çıktı! Listede tanıdık isimlerde var! İşte futbolcuların eşleri ve sevgilileri...

DERYA BALTA - HAKAN BALTA

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Bakın ünlü futbolcunun eşi kim çıktı! Listede tanıdık isimlerde var! İşte futbolcuların eşleri ve sevgilileri...

ROJİN HASPOLAT - OZAN TUFAN

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Bakın ünlü futbolcunun eşi kim çıktı! Listede tanıdık isimlerde var! İşte futbolcuların eşleri ve sevgilileri...

CEMRE KARDEŞ - SELÇUK İNAN