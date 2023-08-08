Bakın ünlü futbolcunun eşi kim çıktı! Listede tanıdık isimlerde var! İşte futbolcuların eşleri ve sevgilileri...

Futbol sahalarında yıldızlaşan futbolcuların başarılarıyla birlikte, eşleri de sosyal medya platformlarında adından söz ettiriyor. Özellikle Instagram üzerinde, birçok ünlü futbolcunun eşi takipçi sayısını hızla artırarak dikkat çekiyor. Yükselen form grafiğiyle gündeme gelen futbolcuların yanı sıra, eşleri de artan takipçi sayılarıyla popülerlik yarışında öne çıkıyor. İşte futbolcuların eşleri!

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 08.08.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 11:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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