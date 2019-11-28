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Arda Turan Galatasaray için gemileri yaktı!

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Avrupa Ligi'ni de mucizelere bırakan Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar devam ederken, Arda Turan ile ilgili sıcak saatler yaşanıyor. Fatih Terim ile buzları eriten Arda Turan ile ilgili gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. Arda Turan Galatasaray'a olası transferi ile ilgili kararı verdi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 28.11.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 09:58
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Arda Turan Galatasaray için gemileri yaktı!

Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrilmişti.

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Arda Turan Galatasaray için gemileri yaktı!

Yabancı ve kiralık oyuncuların fazlalığı ile takıma aidiyet duygusu eksikliği yaşayan Galatasaray, ocak ayında yerli operasyonuna başlıyor.

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Arda Turan Galatasaray için gemileri yaktı!

Sivasspor'da mükemmel bir grafik sergileyen Mert Hakan Yandaş'a teklif yapmaya hazırlanan Galatasaray, eski futbolcusu Arda Turan'ı gündemine almıştı.

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Arda Turan Galatasaray için gemileri yaktı!

Galatasaray'ın Başakşehir'i konuk ettiği maçta teknik direktör Fatih Terim'in elini öpen Arda Turan, hocasıyla arasını düzeltmişti.

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Arda Turan Galatasaray için gemileri yaktı!

Yaşanan bu olaydan sonra Arda'nın Galatasaray'a döneceği yüksek sesle konuşulurken transferle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.