Arda Turan Galatasaray için gemileri yaktı!

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Avrupa Ligi'ni de mucizelere bırakan Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar devam ederken, Arda Turan ile ilgili sıcak saatler yaşanıyor. Fatih Terim ile buzları eriten Arda Turan ile ilgili gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. Arda Turan Galatasaray'a olası transferi ile ilgili kararı verdi. İşte ayrıntılar...