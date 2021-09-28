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Haberler Galeri Ajax Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı | Sergen Yalçın'dan kritik karar! İşte muhtemel ilk 11

Ajax Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı | Sergen Yalçın'dan kritik karar! İşte muhtemel ilk 11

Beşiktaş bu akşam 19.45'te Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmalarında ikinci maçına çıkacak. Kadrosunda birçok yıldızından yoksun olan siyah beyazlı ekipte Sergen hoca, ilk 11'ini netleştirdi. Savunma bölgesinde Vida,Montero ve Welinton gibi isimlerin olmaması teknik heyeti düşündürürken Yalçın sol bek N'Sakala'nın stoper oynayacağını duyurdu. Peki Beşiktaş Ajax maçına hangi 11'le çıkacak? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 28.09.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 11:06
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Ajax Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı | Sergen Yalçın’dan kritik karar! İşte muhtemel ilk 11

Beşiktaş, bu akşam Ajax'a konuk olacak. Devler Ligi C Grubu ikinci maçına 12 eksikle çıkacak olan Kara Kartal'da, görev yapacak tümisimler, 90 dakika boyunca limitlerini zorlayacak. Takımın en önemli silahı, Batshuayi olacak.

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Ajax Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı | Sergen Yalçın’dan kritik karar! İşte muhtemel ilk 11

ERSİN DESTANOĞLU

Bu akşam en zor görev Ersin'e düşecek. Savunmanın maç boyunca diri kalması halinde yeteneğini gösterebilir

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Ajax Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı | Sergen Yalçın’dan kritik karar! İşte muhtemel ilk 11

VALENTIN ROSIER

Savunma hattının lideri konumunda olacak. Ajax'ın hem yoğun kanat akınlarını karşılayıp hem de geriden oyun kuracak.

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Ajax Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı | Sergen Yalçın’dan kritik karar! İşte muhtemel ilk 11

SERDAR SAATÇI

Beşiktaş formasıyla ilk kez Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayacak. Eksikleri fırsata çevirebilirse kariyer maçı olabilir.

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Ajax Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı | Sergen Yalçın’dan kritik karar! İşte muhtemel ilk 11

FABRICE N'SAKALA

Bu sezonki performansı beklentilerin altında. Bu akşam sol stoperde görev yapacak. Minimum hatayla oynaması şart.