Ajax Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı | Sergen Yalçın'dan kritik karar! İşte muhtemel ilk 11

Beşiktaş bu akşam 19.45'te Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmalarında ikinci maçına çıkacak. Kadrosunda birçok yıldızından yoksun olan siyah beyazlı ekipte Sergen hoca, ilk 11'ini netleştirdi. Savunma bölgesinde Vida,Montero ve Welinton gibi isimlerin olmaması teknik heyeti düşündürürken Yalçın sol bek N'Sakala'nın stoper oynayacağını duyurdu. Peki Beşiktaş Ajax maçına hangi 11'le çıkacak? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 28.09.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 11:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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