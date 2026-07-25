Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde finalde (Foto: AA)

İlk seti 25-21, ikinci seti 25-15 ve üçüncü seti de 25-20 kazanan Ay-yıldızlılarımız sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılarak adını finale yazdırdı ve Brezilya'nın rakibi oldu.

FİNAL MAÇI YARIN

Filenin Sultanları yarın TSİ 14.30'ta final maçında Brezilya ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

ÇİN - TÜRKİYE: 0-3 (MAÇ SONUCU)

3. Set Sonucu: Çin 20-25 Türkiye

2. Set Sonucu: Çin 15-25 Türkiye

1. Set Sonucu: Çin 21-25 Türkiye