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Rakip Brezilya! Filenin Sultanları finale yükseldi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Rakip Brezilya! Filenin Sultanları finale yükseldi

Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i set vermeden 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar, şampiyonluk mücadelesinde yarın TSİ 14.30'da Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'e konuk oldu.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde finalde (Foto: AA) Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde finalde (Foto: AA)

İlk seti 25-21, ikinci seti 25-15 ve üçüncü seti de 25-20 kazanan Ay-yıldızlılarımız sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılarak adını finale yazdırdı ve Brezilya'nın rakibi oldu.

FİNAL MAÇI YARIN
Filenin Sultanları yarın TSİ 14.30'ta final maçında Brezilya ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

ÇİN - TÜRKİYE: 0-3 (MAÇ SONUCU)
3. Set Sonucu: Çin 20-25 Türkiye

2. Set Sonucu: Çin 15-25 Türkiye

1. Set Sonucu: Çin 21-25 Türkiye

Filenin Sultanları Milletler Liginde yarı finalde!Filenin Sultanları Milletler Liginde yarı finalde! FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ'NDE YARI FİNALDE!

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