Rakip Brezilya! Filenin Sultanları finale yükseldi
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Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i set vermeden 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar, şampiyonluk mücadelesinde yarın TSİ 14.30'da Brezilya ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'e konuk oldu.
İlk seti 25-21, ikinci seti 25-15 ve üçüncü seti de 25-20 kazanan Ay-yıldızlılarımız sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılarak adını finale yazdırdı ve Brezilya'nın rakibi oldu.
FİNAL MAÇI YARIN
Filenin Sultanları yarın TSİ 14.30'ta final maçında Brezilya ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
ÇİN - TÜRKİYE: 0-3 (MAÇ SONUCU)
3. Set Sonucu: Çin 20-25 Türkiye
2. Set Sonucu: Çin 15-25 Türkiye
1. Set Sonucu: Çin 21-25 Türkiye