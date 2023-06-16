16 Haziran 2023, Cuma
Yorgunluğa, bitkinliğe bu besinler birebir! D vitamini halsizliğinizi bıçak gibi kesecek! Türk doktorları reçeteyi verdi!
Yorgunluk, halsizlik, sürekli uyku hali günümüz metropol yaşantısında sıklıkla karşılaşılan şikayetler arasında yer alıyor. Türk doktorlarının yaptığı araştırmaya göre kas ağrısı ve ruhsal bunalım ile D vitamini eksikliğinin ilişkili olduğu ortaya çıktı. Müstakil evlerden apartman yaşantısı ve gün içerisinde iş yoğunluğu yeterli Güneş ışığı alımının önüne geçiyor. İşte halsizliğinizi bıçak gibi söküp atacak besinler...
Giriş Tarihi: 16.06.2023 11:01
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