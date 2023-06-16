Yorgunluğa, bitkinliğe bu besinler birebir! D vitamini halsizliğinizi bıçak gibi kesecek! Türk doktorları reçeteyi verdi!

D vitamini eksikliğinin kas ve eklem ağrılarının yanı sıra başka hastalıklarda da ana etken olmasa dahi, ilişkili olduğunu belirten Doç. Dr. Çidem, "D vitamini eksikliği ile ilgili yapılan çalışmalarda halsizlik, yorgunluk, depresyona eğilim, Multipl Skleroz, tansiyon, kalp, diyabet gibi birçok hastalıkla ilişkilendirildiği biliniyor" dedi.