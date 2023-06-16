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Yorgunluğa, bitkinliğe bu besinler birebir! D vitamini halsizliğinizi bıçak gibi kesecek! Türk doktorları reçeteyi verdi!

Yorgunluk, halsizlik, sürekli uyku hali günümüz metropol yaşantısında sıklıkla karşılaşılan şikayetler arasında yer alıyor. Türk doktorlarının yaptığı araştırmaya göre kas ağrısı ve ruhsal bunalım ile D vitamini eksikliğinin ilişkili olduğu ortaya çıktı. Müstakil evlerden apartman yaşantısı ve gün içerisinde iş yoğunluğu yeterli Güneş ışığı alımının önüne geçiyor. İşte halsizliğinizi bıçak gibi söküp atacak besinler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2023 11:01
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Yorgunluğa, bitkinliğe bu besinler birebir! D vitamini halsizliğinizi bıçak gibi kesecek! Türk doktorları reçeteyi verdi!

D vitamini eksikliği farkında olmasak da yaşantımızı doğrudan etkiliyor. Yorgunluk ve uyku hali her 3 kişiden 2'sinde sıklıkla rastlanıyor. Eklem ağrısı, ruhsal olarak kendini iyi hissetmeme nedenlerinizden biri D vitamini eksikliği olabilir. İşte Türk doktorlarından D vitamini en yüksek besinler listesi...

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Yorgunluğa, bitkinliğe bu besinler birebir! D vitamini halsizliğinizi bıçak gibi kesecek! Türk doktorları reçeteyi verdi!

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Muharrem Çidem'in önderliğinde fizik tedavi kliniğine yaygın vücut ağrısıyla başvuran 14 bin 925 hasta üzerinde gerçekleştirilen araştırma sonucuna göre, bu hastaların 11 bin 29'unda D vitamini eksikliği olduğu tespit edildi; ve D vitamini eksikliği nasıl giderilir sorusunun cevabı açıklandı.

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Yorgunluğa, bitkinliğe bu besinler birebir! D vitamini halsizliğinizi bıçak gibi kesecek! Türk doktorları reçeteyi verdi!

Akdeniz ikliminde yer alan Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre ise D vitamini eksikliğinin görülme sıklığı kadınlarda daha fazla olmak üzere yüzde 93.

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Yorgunluğa, bitkinliğe bu besinler birebir! D vitamini halsizliğinizi bıçak gibi kesecek! Türk doktorları reçeteyi verdi!

D vitamini eksikliğinin kas ve eklem ağrılarının yanı sıra başka hastalıklarda da ana etken olmasa dahi, ilişkili olduğunu belirten Doç. Dr. Çidem, "D vitamini eksikliği ile ilgili yapılan çalışmalarda halsizlik, yorgunluk, depresyona eğilim, Multipl Skleroz, tansiyon, kalp, diyabet gibi birçok hastalıkla ilişkilendirildiği biliniyor" dedi.

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Yorgunluğa, bitkinliğe bu besinler birebir! D vitamini halsizliğinizi bıçak gibi kesecek! Türk doktorları reçeteyi verdi!

D vitamini eksikliğinin artmasındaki en önemli etkenlerden birinin modern yaşam şekli olduğunu ifade eden Doç. Dr. Çidem, "Modern toplumlarda biz artık bahçeli müstakil evler yerine apartman dairelerinde yaşıyoruz.