Yiyen 100 yaşını görüyor! Kalsiyum deposu mucize besin...

Kalsiyum, insan sağlığı için temel bir mineraldir ve kemik sağlığının yanı sıra birçok biyolojik süreçte önemli rol oynar. Son yıllarda yapılan araştırmalar, kalsiyumun sadece kemik ve diş sağlığı için değil, aynı zamanda kas fonksiyonları, sinir iletimi, kan pıhtılaşması ve hücresel sinyal iletimi gibi birçok önemli fonksiyonda da hayati bir rol oynadığını ortaya koyuyor. İşte süt ve yoğurttan daha fazla kalsiyum içeren mucize besin...