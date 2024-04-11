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Yeni Felaket Kapıda: 500 Kat Daha Kötü Bir Tehdit Yaklaşıyor! Bilim adamından Baba Vanga kehaneti

Dünyanın son yıllarda yaşadığı COVID-19 salgınının yaralarını sarmaya çalıştığı bir dönemde, bilim insanlarından yeni bir uyarı geldi. Araştırmacılar, gelecekte dünyayı tehdit edebilecek yeni bir salgının kapıda olduğunu ve bu kez tehlikenin COVID-19'dan yüz kat daha ağır olabileceğini belirtiyor. Bilim dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan grip araştırmacısı Dr. Suresh Kuchipudi, son derece bulaşıcı ve ölümcül bir virüs olan H5N1 hakkında ciddi endişelerini dile getirdi.

Giriş Tarihi: 11.04.2024 10:12
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Yeni Felaket Kapıda: 500 Kat Daha Kötü Bir Tehdit Yaklaşıyor! Bilim adamından Baba Vanga kehaneti

Bilim insanları, H5N1 virüsünün ölüm oranının COVID-19'dan yüz kat daha yüksek olabileceği konusunda uyarıyor. Bu durum, virüsün insanlık için oluşturduğu tehdidi katbekat artırıyor. Araştırmacılar, virüsün mutasyona uğrayarak yüksek ölüm oranını koruyabilme ihtimaline karşı tedbirlerin artırılması gerektiğini belirtiyor. İşte yeni salgının habercisi olabilecek o detaylar...

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Yeni Felaket Kapıda: 500 Kat Daha Kötü Bir Tehdit Yaklaşıyor! Bilim adamından Baba Vanga kehaneti

H5N1 Virüsü: Yeni Pandemi Tehdidi

Dr. Kuchipudi, Beyaz Saray'da yaptığı bir brifingde H5N1 virüsünün insanlık için ciddi bir tehdit oluşturduğunu açıkladı.

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Yeni Felaket Kapıda: 500 Kat Daha Kötü Bir Tehdit Yaklaşıyor! Bilim adamından Baba Vanga kehaneti

Bu virüs, ona yakalananların yaklaşık yarısının ölümüne neden olacak kadar ölümcül.

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Yeni Felaket Kapıda: 500 Kat Daha Kötü Bir Tehdit Yaklaşıyor! Bilim adamından Baba Vanga kehaneti

Uzun yıllardır bilim insanlarının radarında olan bu virüs, şimdiye kadar küresel bir salgına neden olma potansiyelini saklı tutmuştu.

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Yeni Felaket Kapıda: 500 Kat Daha Kötü Bir Tehdit Yaklaşıyor! Bilim adamından Baba Vanga kehaneti

Ancak, Dr. Kuchipudi'nin ifadelerine göre, bu tehlike artık daha yakın bir ihtimal.