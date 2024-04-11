Yeni Felaket Kapıda: 500 Kat Daha Kötü Bir Tehdit Yaklaşıyor! Bilim adamından Baba Vanga kehaneti

Dünyanın son yıllarda yaşadığı COVID-19 salgınının yaralarını sarmaya çalıştığı bir dönemde, bilim insanlarından yeni bir uyarı geldi. Araştırmacılar, gelecekte dünyayı tehdit edebilecek yeni bir salgının kapıda olduğunu ve bu kez tehlikenin COVID-19'dan yüz kat daha ağır olabileceğini belirtiyor. Bilim dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan grip araştırmacısı Dr. Suresh Kuchipudi, son derece bulaşıcı ve ölümcül bir virüs olan H5N1 hakkında ciddi endişelerini dile getirdi.