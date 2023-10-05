Yemeğiniz ilacınız olacak! Zatürre, soğuk algınlığı, enfeksiyona duvar örün! 7 gün boyunca aç karnına...

İki malzemeyle yapılan bu kür, doğal bir besin takviyesi olarak bilinir ve sağlığa birçok fayda sağlayabilir. Bu karışımın 7 gün boyunca aç karnına tüketilmesinin bir dizi olumlu etkisi vardır. İçeriğindeki malzemeler sayesinde antioksidanlar bakımından zengin olup bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlayabilir. İşte binbir derde deva karışım...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 05.10.2023 16:36 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023 16:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL