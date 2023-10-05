HaberlerGaleriYemeğiniz ilacınız olacak! Zatürre, soğuk algınlığı, enfeksiyona duvar örün! 7 gün boyunca aç karnına...
Yemeğiniz ilacınız olacak! Zatürre, soğuk algınlığı, enfeksiyona duvar örün! 7 gün boyunca aç karnına...
İki malzemeyle yapılan bu kür, doğal bir besin takviyesi olarak bilinir ve sağlığa birçok fayda sağlayabilir. Bu karışımın 7 gün boyunca aç karnına tüketilmesinin bir dizi olumlu etkisi vardır. İçeriğindeki malzemeler sayesinde antioksidanlar bakımından zengin olup bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlayabilir. İşte binbir derde deva karışım...