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Haberler Galeri Yemeğiniz ilacınız olacak! Zatürre, soğuk algınlığı, enfeksiyona duvar örün! 7 gün boyunca aç karnına...

Yemeğiniz ilacınız olacak! Zatürre, soğuk algınlığı, enfeksiyona duvar örün! 7 gün boyunca aç karnına...

İki malzemeyle yapılan bu kür, doğal bir besin takviyesi olarak bilinir ve sağlığa birçok fayda sağlayabilir. Bu karışımın 7 gün boyunca aç karnına tüketilmesinin bir dizi olumlu etkisi vardır. İçeriğindeki malzemeler sayesinde antioksidanlar bakımından zengin olup bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlayabilir. İşte binbir derde deva karışım...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.10.2023 16:36 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023 16:36
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Yemeğiniz ilacınız olacak! Zatürre, soğuk algınlığı, enfeksiyona duvar örün! 7 gün boyunca aç karnına...

İki malzemeyle yapılan bu kür, doğal bir besin takviyesi olarak bilinir ve sağlığa birçok fayda sağlayabilir. Bu karışımın 7 gün boyunca aç karnına tüketilmesinin bir dizi olumlu etkisi vardır. İçeriğindeki malzemeler sayesinde antioksidanlar bakımından zengin olup bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlayabilir. İşte binbir derde deva karışım...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yemeğiniz ilacınız olacak! Zatürre, soğuk algınlığı, enfeksiyona duvar örün! 7 gün boyunca aç karnına...

Aç karnına 7 gün boyunca sarımsak ve bal kürünü tüketin ve her derde deva bu kürle hastalıklara karşı korunun.

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Yemeğiniz ilacınız olacak! Zatürre, soğuk algınlığı, enfeksiyona duvar örün! 7 gün boyunca aç karnına...

Sarımsak ve bal ile hazırlanan bu kür, düzenli tüketimde zatürre ve soğuk algınlığı da dahil olmak üzere hastalık ve enfeksiyonlara neden olan bakterilerin büyümesini durdurur.

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Yemeğiniz ilacınız olacak! Zatürre, soğuk algınlığı, enfeksiyona duvar örün! 7 gün boyunca aç karnına...

Hem sarımsak hem de bal antioksidan bileşikler bakımından yüksektir. Ayrıca düzenli tüketimde beyninizi bunama ve Alzheimer gibi yaygın hastalıklardan da korurlar.

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Yemeğiniz ilacınız olacak! Zatürre, soğuk algınlığı, enfeksiyona duvar örün! 7 gün boyunca aç karnına...

7 gün düzenli tüketildiğinde sarımsak bal kürü, beyni yaşlanma ve hastalıklardan kaynaklanan hasarlardan korumaya yardımcı olur. Ayrıca hafızayı, konsantrasyonu ve odaklanmayı geliştirmeye yardımcı olur. Sarımsaktaki sülfür bileşikleri ve baldaki besinler damarlar üzerinde pıhtılaşmayı önleyici ve toparlayıcı bir etki göstererek tromboz ve varis oluşumunu engeller.