2 haftada tartıda -5 garanti! 1 kaşığı iğne ipliğe çeviriyor! İlaçsız zayıflama yöntemi...
Sağlıklı bir yaşam sürmek ve ideal kiloya ulaşmak, sindirim sisteminizin düzgün çalışmasına dayanır. Sindirim sistemi, vücudunuzdaki yağların yakılmasına, ödemin atılmasına ve toksinlerin temizlenmesine yardımcı olur. İşte, 2 haftada 5 kilo verdiren besin...
Giriş Tarihi: 06.10.2023
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İdeal bir vücut ve düşük yağ oranına sahip olmak, birçok insanın hayalini kurduğu ancak genellikle zorlandığı bir hedef haline gelmiştir. Ancak yağ yakım süreci, "doğru adımları" bulmakta zorlanmanın ötesine geçebilir. İşte yağ yakımını hızlandıran besin...
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Keten tohumu diyet listelerinde yer alan en popüler ürünlerden biri. Keten tohumunun vücuda pek çok faydası bulunuyor. Tek gövdeli ve bir yıllık bir bitki olan keten bitkisinin, gri tonlu yeşil yaprakları, mavi çiçekleri bulunuyor.
1 yemek kaşığı keten tohumunda 37 kalori bulunuyor ve yaklaşık 2 gram lif içeriyor. Keten tohumu Omega-3 yağ asitleri açısında zengin bir besin olarak biliniyor. Keten tohumlarının sindirimi zor olduğu için öğütülmüş olarak tüketilmesi gerekiyor.
Kilo vermek için keten tohumu tüketmek istiyorsanız öğütülmüş halde tüketmeniz gerekir. Keten tohumu bütün halde tüketildiğinde sindirilmeden bağırsaktan geçtiği için fayda sağlamayabilir.
Keten tohumu bağışıklığı güçlendirir ve vücudu hastalıklardan korumak için savaşır. Keten tohumu, antioksidanlar açısından diğer besinlere oranla zengindir. Yağ asidi, Omega 3, ALA (alfa-linolenik asit), lif ve ligan içerdiğinden vücudun direncini artırarak hastalıklara karşı korunmasında önemli rol oynar.