Yastıkla buluşur buluşmaz şıppadanak uyuyun! Uykusuzluk çekenlere mucize reçete: 5 dakikada hazır!

Daha iyi bir uyku deneyimi elde etmeyi hedefleyenler için rahatlatıcı bir içecek olan Coriandrum sativum çayı, anksiyolitik ve kas gevşetici etkileriyle de dinlenmeyi destekliyor. Bilimsel kaynaklara göre Coriandrum sativum olarak bilinen bu bitki hem yemek pişirirken hem de geleneksel tıpta sağlık açısından sayısız faydası nedeniyle kullanılıyor. Uyku kalitesini artırmaya yardımcı olan bu bitkisel çayın hazırlanışı ise oldukça basit.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 24.08.2023 19:43 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 19:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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