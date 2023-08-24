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Yastıkla buluşur buluşmaz şıppadanak uyuyun! Uykusuzluk çekenlere mucize reçete: 5 dakikada hazır! 

Daha iyi bir uyku deneyimi elde etmeyi hedefleyenler için rahatlatıcı bir içecek olan Coriandrum sativum çayı, anksiyolitik ve kas gevşetici etkileriyle de dinlenmeyi destekliyor. Bilimsel kaynaklara göre Coriandrum sativum olarak bilinen bu bitki hem yemek pişirirken hem de geleneksel tıpta sağlık açısından sayısız faydası nedeniyle kullanılıyor. Uyku kalitesini artırmaya yardımcı olan bu bitkisel çayın hazırlanışı ise oldukça basit.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.08.2023 19:43 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 19:48
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Yastıkla buluşur buluşmaz şıppadanak uyuyun! Uykusuzluk çekenlere mucize reçete geldi! 5 dakikada hazır!

Doğal bir rahatlama kaynağı olarak bilinen ve uykunun kalitesini artırmada yardımcı olan, aynı zamanda sakinleştirici etkisiyle bilinen Coriandrum sativum bitkisinden elde edilen özel çay, son dönemde sağlık dünyasında dikkat çekiyor. Anksiyolitik özellikleriyle anksiyeteyi hafifletebilirken, kas gevşetici etkileriyle dinlenmeye teşvik edici bir rol oynayabilir. İşte sizi şıppadanak uyutacak çayın tarifi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yastıkla buluşur buluşmaz şıppadanak uyuyun! Uykusuzluk çekenlere mucize reçete geldi! 5 dakikada hazır!

Kişniş bitkisi, halk hekimliğinde uyku bozukluğu çekenler arasında sıkça kullanılan bir ilaç olarak öne çıkıyor.

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Yastıkla buluşur buluşmaz şıppadanak uyuyun! Uykusuzluk çekenlere mucize reçete geldi! 5 dakikada hazır!

Elsevier bilimsel dergisine göre Coriandrum sativum olarak da bilinen bu bitki, sağlık açısından sayısız faydası nedeniyle hem yemek pişirmede hem de geleneksel tıpta yaygın olarak kullanılıyor. Kafkas ve Akdeniz kökenli olan bu bitki, üç bin yılı aşkın bir süredir tarımı yapılmaktadır.

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Yastıkla buluşur buluşmaz şıppadanak uyuyun! Uykusuzluk çekenlere mucize reçete geldi! 5 dakikada hazır!

Kişniş bitkisinin kökünden tohumuna kadar birçok kısmı tüketilebilir. Food Research International'da yayınlanan bir inceleme, kişnişin biyoaktif fitokimyasallarının anksiyolitik etkiye ek olarak antioksidan, antiinflamatuar, analjezik, nöroprotektif ve antimikrobiyal etkiler sağladığını göstermektedir.

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Yastıkla buluşur buluşmaz şıppadanak uyuyun! Uykusuzluk çekenlere mucize reçete geldi! 5 dakikada hazır!

Bu bitkinin özellikleri göz önüne alındığında, çeşitli ilaçların hazırlanmasında kullanılması oldukça doğal bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.