Vertigo için İbrahim Saraçoğlu’ndan doğal tedavi! Bu bitkisel kür karışımı size nefes aldıracak!

Hazırlık:

📍İlk olarak 1.5 su bardağı klorsuz suyu kaynatın.

📍Suyu kaynatırken bir orta boy kuru soğanı soyun ve dört parçaya bölün.

📍Soğanın 4 parçasını kaynamakta olan suyun içine ekleyin.

📍Bu şekilde yaklaşık 5 dakika daha kısık ateşte birlikte kaynatın.

📍5 dakika sonra ocağın altını kapatın ve karışımı ılımaya bırakın.

📍Karışım ılıdığında süzün ve kürünüz hazır olacak.

Bu kürü 15 gün boyunca aç karnına, öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere günde 2 kez tüketebilirsiniz. Dilerseniz gündüz uygun değilse akşam yemeğinden önce ve yatmadan önce de kullanabilirsiniz. Her seferinde taze olarak hazırlamanız önemlidir. Bu kür için açık kahverengi olan normal yemeklik soğan kullanılmalıdır.