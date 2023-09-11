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Haberler Galeri 2 malzemeyle dişleriniz bembeyaz olacak! 5 dakikada parıl parıl yapıyor! 7 günde bir...

2 malzemeyle dişleriniz bembeyaz olacak! 5 dakikada parıl parıl yapıyor! 7 günde bir...

Sağlıklı bir gülümseme, ilk izlenimde büyük bir fark yaratır ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Ancak zamanla yemek kalıntıları, kahve, çay veya sigara gibi etkenler nedeniyle dişler sararabilir. Dişlerinizi düzenli temizlediğiniz halde, beyaz dişlere sahip olamıyorsanız, evinizde kolayca uygulayabileceğiniz bazı ipuçları ve yöntemlerle dişlerinizi biraz daha beyazlatabilirsiniz. İşte sararan dişleri çözüm...

Giriş Tarihi: 11.09.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023 11:04
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2 malzemeyle dişleriniz bembeyaz olacak! 5 dakikada parıl parıl yapıyor! 7 günde bir...

Sağlıklı dişlere ve beyaz bir gülümsemeye sahip olmak için düzenli ağız hijyeni alışkanlıklarını sürdürmek önemlidir. Diş fırçalama, diş ipi kullanımı ve ağız hijyeni alışkanlıkları oluşturmak, diş sağlığını korumak için temel adımlardır. Dişleriniz olduğundan daha sarı görünüyorsa bu tarifi evinizde bulunan malzemelerle deneyebilirsiniz. İşte, dişleri beyazlatan yöntem...

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2 malzemeyle dişleriniz bembeyaz olacak! 5 dakikada parıl parıl yapıyor! 7 günde bir...

KARBONAT VE SU

Karbonat dişlerinizdeki tartar birikimini gidermeye yardımcı olabilecek mükemmel bir doğal aşındırıcıdır.

Bir çorba kaşığı karbonatı az miktarda suyla karıştırarak macun kıvamına getirin ve ardından birkaç dakika boyunca dişlerinizi bu karışımla fırçalayın. Ağzınızı suyla çalkalayın ve işlemi haftada bir kez tekrarlayın.

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2 malzemeyle dişleriniz bembeyaz olacak! 5 dakikada parıl parıl yapıyor! 7 günde bir...

OKSİJENLİ SU

Oksijenli su, dişlerinizden tartarın çıkarılmasına yardımcı olabilecek doğal bir yöntemdir.

Eşit miktarda oksijenli su ve suyu karıştırın. Ardından karışımı 30 saniye boyunca ağzınızda çalkalayın. Karışımı tükürün ve ağzınızı suyla çalkalayın. İşlemi haftada bir kez tekrarlayın.

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2 malzemeyle dişleriniz bembeyaz olacak! 5 dakikada parıl parıl yapıyor! 7 günde bir...

KABARTMA TOZU İLE FIRÇALAMA

Kabartma tozu, doğal beyazlatıcı özellikleri ile oldukça popüler seçeneklerden biridir. Diş yüzeyindeki lekeleri temizlemeye yardımcı olabilecek hafif bir aşındırıcı görevi görür. Ayrıca, kabartma tozu ağzınızda bakterilerin büyümesini engelleyen alkali bir ortamın oluşmasına yardımcı olur. Fakat bu durum, dişlerinizi tek seferde beyazlatacak değil, zamanla düzenli uygulamada fark yaratacak bir uygulamadır.

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2 malzemeyle dişleriniz bembeyaz olacak! 5 dakikada parıl parıl yapıyor! 7 günde bir...

Bilimsel olarak sade kabartma tozu ile dişleri fırçalamanın dişleri beyazlatacağı henüz kanıtlanmasa da bazı araştırmalar, kabartma tozu içeren diş macunlarının önemli bir beyazlatma etkisi olduğunu ortaya koyuyor.