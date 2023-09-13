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Tüketen zımba gibi oluyor! Canan Karatay ısrarla tavsiye etti! Faydasını duyunca demlik demlik içeceksiniz!

Özellikle kış mevsiminde grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların yaygınlaşması nedeniyle uzmanlar, sağlıklı beslenme ve doğal çözümler konusunda önemli tavsiyelerde bulunuyor. Türkiye'nin önde gelen sağlık uzmanlarından biri olarak bilinen Prof. Dr. Canan Karatay, mikropları öldürücü etkisiyle bilinen bir tarif verdi. Bu çayın ismini duyduğunuzda çok şaşıracaksınız.

Giriş Tarihi: 13.09.2023 08:48 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023 08:49
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Tüketen zımba gibi oluyor! Canan Karatay ısrarla tavsiye etti! Faydasını duyunca demlik demlik içeceksiniz!

Prof. Dr. Canan Karatay, yıllardır sağlıklı yaşam ve beslenme konularında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiriyor. Karatay, sık sık grip ve nezle olanlar için bomba bir tarif verdi. Bu çayın içeriğindeki bileşenler, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve vücudu hastalıklara karşı korumaya yardımcı olacak.

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Tüketen zımba gibi oluyor! Canan Karatay ısrarla tavsiye etti! Faydasını duyunca demlik demlik içeceksiniz!

CANAN KARATAY TAVSİYESİ!

İbn-i Sina'nın da tavsiye ettiği sumak tohumu çayını Canan Karatay boğaz ağrısı yaşayanlar için tavsiye etti.

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Tüketen zımba gibi oluyor! Canan Karatay ısrarla tavsiye etti! Faydasını duyunca demlik demlik içeceksiniz!

Karatay taze olmasını belirttiği sumak tohumundan bir yemek kaşığı kadar bir su bardağıyla beraber cezveye koyulup kaynatılmasını tavsiye ediyor.

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Tüketen zımba gibi oluyor! Canan Karatay ısrarla tavsiye etti! Faydasını duyunca demlik demlik içeceksiniz!

Sumak çayı için 1 tatlı kaşığı öğütülmüş sumak ihtiyacınız bulunuyor. Bu sumağın üzerine kaynar su dökmelisiniz.

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Tüketen zımba gibi oluyor! Canan Karatay ısrarla tavsiye etti! Faydasını duyunca demlik demlik içeceksiniz!

5 dakika kadar kaynar su içerisinde demlemeye bırakmalısınız. İçerisine 1 ya da 2 damla kekik yağı damlatabilirsiniz.