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Sümerlerin vazgeçemediği tek besin! Her tanesi çok etkili! Minik vitamin deposu...

Doğanın bize sunduğu mucizelerden biri olarak kabul edilen kapari bitkisi, halk arasında "gebere otu" olarak bilinir ve oldukça küçük boyutlara sahiptir. Bu bitki, sağlığa birçok önemli fayda sağlayan güçlü bir doğal şifa kaynağıdır. Sümerlerin de sık sık tükettiği bu bitkinin sağladığı faydaları öğrenince, öğünlerine dahil etmek isteyeceksiniz.

Giriş Tarihi: 11.09.2023 12:44 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023 12:50
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Sümerlerin vazgeçemediği tek besin! Her tanesi çok etkili! Minik vitamin deposu...

Sümerler gibi antik uygarlıklar, doğal şifalı bitkileri kullanarak sağlıklarını koruma ve iyileştirme yolunu seçmişlerdir. Kapari de bu bitkilerden biri olmuştur. Günümüzde ise kaparinin faydalarını keşfeden birçok kişi, bu besini öğünlerine dahil ederek sağlıklarını desteklemektedir. İşte, kaparinin bilinmeyen faydaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sümerlerin vazgeçemediği tek besin! Her tanesi çok etkili! Minik vitamin deposu...

Günümüzde fazla bilinmeyen ancak sağlığa sayısız fayda sağlayan kapari bitkisi, yaşamımızda daha fazla yer almayı hak ediyor. Bu bitki, yoğun bir vitamin kaynağı olarak dikkat çekiyor ve eski uygarlıklardan günümüze kadar uzanan tıbbi ve beslenme geçmişiyle ön plana çıkıyor.

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Sümerlerin vazgeçemediği tek besin! Her tanesi çok etkili! Minik vitamin deposu...

İLK KULLANIMI SÜMERLER DÖNEMİNE DAYANIYOR

Kapari bitkisinin kullanımı binlerce yıl öncesine, Sümerler dönemine kadar uzanır. Antik Sümerler, kapariyi besin kaynağı olarak tüketir ve aynı zamanda tıbbi amaçlar için kullanırken, Yunanlılar ve Romalılar da bu bitkiyi tıbbi alanlarda değerlendirirler. O dönemlerden bugüne kadar gelmesi, kaparinin sahip olduğu benzersiz faydaları ve değeri konusunda ipucu verir.

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Sümerlerin vazgeçemediği tek besin! Her tanesi çok etkili! Minik vitamin deposu...

KAPARİ NEDİR?

Ege bölgesinde sıkça yetişen kapari, kedi tırnağı, keper, gebere ve karga kavunu isimleriyle bilinen, dikenli bitki türüdür. Henüz tomurcuk aşamasındayken tüketilebilen meyveler veren kapari, kısa boyludur.

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Sümerlerin vazgeçemediği tek besin! Her tanesi çok etkili! Minik vitamin deposu...

Ortalama 200 yıl yaşayan bitki, sağlık haricinde, gıda sektöründe ve kozmetik alanında kullanılıyor. Avrupa garnitürü isimleriyle anılan kapari, ülkemizde yeni yeni tanınmaya başlamış ve tüketimine başlanmıştır. Dünyada turşusu yapılan kapari, alternatif tıbbın konuları arasında yer alır.