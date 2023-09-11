11 Eylül 2023, Pazartesi
Sümerlerin vazgeçemediği tek besin! Her tanesi çok etkili! Minik vitamin deposu...
Doğanın bize sunduğu mucizelerden biri olarak kabul edilen kapari bitkisi, halk arasında "gebere otu" olarak bilinir ve oldukça küçük boyutlara sahiptir. Bu bitki, sağlığa birçok önemli fayda sağlayan güçlü bir doğal şifa kaynağıdır. Sümerlerin de sık sık tükettiği bu bitkinin sağladığı faydaları öğrenince, öğünlerine dahil etmek isteyeceksiniz.
Giriş Tarihi: 11.09.2023 12:44 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023 12:50
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