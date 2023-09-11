Sümerlerin vazgeçemediği tek besin! Her tanesi çok etkili! Minik vitamin deposu...

İLK KULLANIMI SÜMERLER DÖNEMİNE DAYANIYOR

Kapari bitkisinin kullanımı binlerce yıl öncesine, Sümerler dönemine kadar uzanır. Antik Sümerler, kapariyi besin kaynağı olarak tüketir ve aynı zamanda tıbbi amaçlar için kullanırken, Yunanlılar ve Romalılar da bu bitkiyi tıbbi alanlarda değerlendirirler. O dönemlerden bugüne kadar gelmesi, kaparinin sahip olduğu benzersiz faydaları ve değeri konusunda ipucu verir.