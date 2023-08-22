22 Ağustos 2023, Salı
Canan Karatay'dan kilo verdiren tarif! Bu şekilde içilmez demeyin! Yağların %50'sini yok ediyor! Kahvenize 1 kaşık...
Kilo vermek isteyenler kahvesine eklesin! 1 kaşığı yağları söküp atıyor! Ünlü beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, son önerisiyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Karatay, sağlıklı yağların vücuda enerji sağladığını ve uzun süre tokluk hissi yarattığını sık sık dile getiriyor. Kahvesini şekersiz tüketmek istemeyenler bu karışımı denesin. İşte, kısa sürede kilo verdiren kahve tarifi...
Giriş Tarihi: 22.08.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023 16:48
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