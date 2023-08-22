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Canan Karatay'dan kilo verdiren tarif! Bu şekilde içilmez demeyin! Yağların %50'sini yok ediyor! Kahvenize 1 kaşık...

Kilo vermek isteyenler kahvesine eklesin! 1 kaşığı yağları söküp atıyor! Ünlü beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, son önerisiyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Karatay, sağlıklı yağların vücuda enerji sağladığını ve uzun süre tokluk hissi yarattığını sık sık dile getiriyor. Kahvesini şekersiz tüketmek istemeyenler bu karışımı denesin. İşte, kısa sürede kilo verdiren kahve tarifi...

Giriş Tarihi: 22.08.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023 16:48
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Canan Karatay’dan kilo verdiren tarif! Bu şekilde içilmez demeyin! Yağların %50’sini yok ediyor! Kahvenize 1 kaşık...

Canan Karatay, verdiği tarifle yine ezberleri bozdu. Kilo vermek isteyenler şeker yerine bunu eklesin! Kilo verme süreci pek çok kişi için zorlu ve meşakkatli olabilir. Ancak yapılan araştırmalar, bazı besinlerin kilo verme sürecini kolaylaştırabileceğini ve hedeflenen kiloya daha hızlı ulaşmayı destekleyebileceğini gösteriyor. İşte, Karatay'dan yağları yok eden kahve tarifi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Canan Karatay’dan kilo verdiren tarif! Bu şekilde içilmez demeyin! Yağların %50’sini yok ediyor! Kahvenize 1 kaşık...

Sağlık konusundaki görüşleriyle sıkça konuşulan Prof. Dr. Canan Karatay'ın "Kahveye tereyağı koymak her derde deva" ifadesi, başta şüphe yaratsada, birçok işletme tereyağlı kahve satışına başladı bile.

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Canan Karatay’dan kilo verdiren tarif! Bu şekilde içilmez demeyin! Yağların %50’sini yok ediyor! Kahvenize 1 kaşık...

Tereyağlı kahvenin kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağladığı ve felç, inme, tip-2 diyabet riskini azalttığı belirlendi.

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Canan Karatay’dan kilo verdiren tarif! Bu şekilde içilmez demeyin! Yağların %50’sini yok ediyor! Kahvenize 1 kaşık...

Karatay'ın her derde deva olarak tanımladığı tereyağlı kahvenin yağ yakımını hızlandırarak kilo verimini kolaylaştırdığı da açıklandı.

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Canan Karatay’dan kilo verdiren tarif! Bu şekilde içilmez demeyin! Yağların %50’sini yok ediyor! Kahvenize 1 kaşık...

KİLO VERMEYİ HIZLANDIRIYOR!

ABD'li sağlık bilgileri sağlayısı Healthline'ın da Canan Karatay'ın bu görüşünü destekler nitelikte açıklamaları mevcut. Gavin Van de Walle, yağ oranı yüksek ve karbonhidrat oranı düşük keto diyetini uygulayanların, tereyağlı kahveyi tercih ettiklerini söyledi.