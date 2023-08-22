Canan Karatay’dan kilo verdiren tarif! Bu şekilde içilmez demeyin! Yağların %50’sini yok ediyor! Kahvenize 1 kaşık...

Canan Karatay, verdiği tarifle yine ezberleri bozdu. Kilo vermek isteyenler şeker yerine bunu eklesin! Kilo verme süreci pek çok kişi için zorlu ve meşakkatli olabilir. Ancak yapılan araştırmalar, bazı besinlerin kilo verme sürecini kolaylaştırabileceğini ve hedeflenen kiloya daha hızlı ulaşmayı destekleyebileceğini gösteriyor. İşte, Karatay'dan yağları yok eden kahve tarifi...