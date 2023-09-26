26 Eylül 2023, Salı
Sofralardaki tehlike! Uzman isim uyardı: Hücresel yıkıma neden oluyor!
Pek çok hazır gıda ürününde bulunan Çin tuzu, karaciğer ve böbrek hasarına, organ yetmezliğine ve hücre hasarına neden oluyor. Özellikle hazır sosislerde, salamlarda, krakerlerde, hazır soslarda hazır çorbalarda, bulyonlarda, soslu kuruyemişlerde sıklıkla bulunan Çin tuzunun tüketilmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, ürün etiketinde bu kodla bulunduğunu belirtti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.09.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 10:24
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