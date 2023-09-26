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Sofralardaki tehlike! Uzman isim uyardı: Hücresel yıkıma neden oluyor!

Pek çok hazır gıda ürününde bulunan Çin tuzu, karaciğer ve böbrek hasarına, organ yetmezliğine ve hücre hasarına neden oluyor. Özellikle hazır sosislerde, salamlarda, krakerlerde, hazır soslarda hazır çorbalarda, bulyonlarda, soslu kuruyemişlerde sıklıkla bulunan Çin tuzunun tüketilmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, ürün etiketinde bu kodla bulunduğunu belirtti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.09.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 10:24
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Sofralardaki tehlike! Uzman isim uyardı: Hücresel yıkıma neden oluyor!

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, Çin tuzunun dünyada yaygın olarak kullanılan bir madde olduğunu ifade etti.

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Sofralardaki tehlike! Uzman isim uyardı: Hücresel yıkıma neden oluyor!

Türkiye'de de Çin tuzunun yaygınlaştığını anlatan Prof. Dr. Arıca, şu ifadeleri kullandı:

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Sofralardaki tehlike! Uzman isim uyardı: Hücresel yıkıma neden oluyor!

"Çin tuzu, diğer adı monosodyum glutamat. Aslında bu herkesin bildiği ürünlerde yazan ürün. Bir şekilde özellikle hazır sosislerde, salamlarda, krakerlerde, hazır soslarda hazır çorbalarda, bulyonlarda, soslu kuruyemişlerde sıklıkla bulunmakta.

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Sofralardaki tehlike! Uzman isim uyardı: Hücresel yıkıma neden oluyor!

E621 KODUNU ARAMALIYIZ

Biz monosodyum glutamatı ürünün etiketinde bulamıyor isek E621 kodunu aramalıyız. Eğer o E621 kodu var ise o ürün etiketinde, bunda Çin tuzu vardır. Bunu dikkatle tüketmeliyiz, hatta hiç tüketmemeliyiz" dedi.

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Sofralardaki tehlike! Uzman isim uyardı: Hücresel yıkıma neden oluyor!

HÜCRESEL YIKIMLARA, BÖBREK HASARLARINA, ORGAN YETMEZLİKLERİNE YOL AÇABİLİR

Çin tuzunun insan sağlığı açısında zararlarına da değinen Arıca, şöyle konuştu: