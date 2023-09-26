Sofralardaki tehlike! Uzman isim uyardı: Hücresel yıkıma neden oluyor!

E621 KODUNU ARAMALIYIZ

Biz monosodyum glutamatı ürünün etiketinde bulamıyor isek E621 kodunu aramalıyız. Eğer o E621 kodu var ise o ürün etiketinde, bunda Çin tuzu vardır. Bunu dikkatle tüketmeliyiz, hatta hiç tüketmemeliyiz" dedi.