Siyah noktaları derinlemesine temizliyor! Yüzünüzü anında gençleştiriyor

Yumurta Akı Maskesinin Faydaları Nelerdir?

Siyah noktaların derinlemesine temizleyen yumurta akı maskesi, cilt için doğal bir bakım sağlar. İçerdiği yüksek protein sayesinde cildin elastikiyetini artırmasına ve sıkılaşmasına yardımcı olur. Yağlı ciltlerde oluşan fazla yağı dengeleyerek gözeneklerin sıkılaşmasını sağlar, sivilce oluşumunu engeller. Yumurta akı maskesi, cildin ölü hücrelerden arınmasına yardımcı olur, aynı zamanda cilde parlak, taze ve genç bir görünüm kazandırır. Düzenli kullanımda, ince çizgilerin azalmasını sağlar, daha genç bir görüntü yaratarak cildin daha sağlıklı görünmesine yardımcı olur.