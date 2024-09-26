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40 yıllık tarif: Bu 3'lüyü tüketen çelik gibi güçleniyor!

Tahin ve pekmez, enerji seviyelerini en yükseğe çıkaran mükemmel bir ikili olarak karşımıza çıkıyor. Bu iki besin, sağlıklı yağlar, proteinler ve mineraller açısından zengin içerikleriyle tam bir sağlık deposu niteliği taşıyor. Ancak, içerisine ekleyeceğiniz bir besin, bu karışımın faydasını iki katına çıkarıyor. İşte tahin ve pekmezin en faydalı hali...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.09.2024 13:15 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 13:15
40 yıllık tarif: Bu 3’lüyü tüketen çelik gibi güçleniyor!

Tahin pekmez, yüksek kalsiyum içeriği sayesinde kemiklerin güçlenmesine yardımcı olurken, yoğurt ise kalsiyumun emilimini artırarak kemik yapısını destekler. Düzenli tüketildiğinde bu karışım, kemikleri güçlendirir ve osteoporoz riskini azaltır.

40 yıllık tarif: Bu 3’lüyü tüketen çelik gibi güçleniyor!

Pekmez, öksürüğü hafifleten doğal bir bileşen olarak bilinir. Yoğurt, bağışıklık sistemini güçlendiren probiyotikler içerir ve boğaz enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olur. Enerji seviyelerini artırma konusunda da etkili olan bu karışım, içeriğindeki kompleks karbonhidratlar sayesinde uzun süreli enerji sağlar.

40 yıllık tarif: Bu 3’lüyü tüketen çelik gibi güçleniyor!

Tahin-Pekmez-Yoğurt Karışımı Tarifi

Malzemeler

2 yemek kaşığı tahin
2 yemek kaşığı pekmez
1 su bardağı yoğurt

40 yıllık tarif: Bu 3’lüyü tüketen çelik gibi güçleniyor!

Nasıl Yapılır?

Bir kasede tahin ve pekmezi iyice karıştırın.
Karışıma yoğurdu ekleyin ve homojen bir karışım elde edene kadar karıştırmaya devam edin.
Karışımı bir servis kasesine aktarın ve soğuk servis yapın.

40 yıllık tarif: Bu 3’lüyü tüketen çelik gibi güçleniyor!

Bu basit ve lezzetli karışımı günün herhangi bir saati tüketebilir, sağlığınıza katkıda bulunabilirsiniz.