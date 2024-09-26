40 yıllık tarif: Bu 3’lüyü tüketen çelik gibi güçleniyor!

Pekmez, öksürüğü hafifleten doğal bir bileşen olarak bilinir. Yoğurt, bağışıklık sistemini güçlendiren probiyotikler içerir ve boğaz enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olur. Enerji seviyelerini artırma konusunda da etkili olan bu karışım, içeriğindeki kompleks karbonhidratlar sayesinde uzun süreli enerji sağlar.