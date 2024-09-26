26 Eylül 2024, Perşembe
40 yıllık tarif: Bu 3'lüyü tüketen çelik gibi güçleniyor!
Tahin ve pekmez, enerji seviyelerini en yükseğe çıkaran mükemmel bir ikili olarak karşımıza çıkıyor. Bu iki besin, sağlıklı yağlar, proteinler ve mineraller açısından zengin içerikleriyle tam bir sağlık deposu niteliği taşıyor. Ancak, içerisine ekleyeceğiniz bir besin, bu karışımın faydasını iki katına çıkarıyor. İşte tahin ve pekmezin en faydalı hali...
Giriş Tarihi: 26.09.2024 13:15 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 13:15