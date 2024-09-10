10 Eylül 2024, Salı
Sınırda "mucizevi iksir" hasadı başladı! Metabolizmayı motor gibi çalıştırıyor kurusu da yaşı da ayrı bir şifa: Yurt dışına bile ihraç ediliyor
Yurt dışında bilim insanları tarafı yapılan araştırmalar sonucu bu "kırmızı mucize"yi tüketenlerin ömrü uzuyor. Türkiye'de sıklıkla kullanılan ve mutfağın vazgeçilmezi haline gelen bu besin ile vücudunuz bağışıklığını artırdığı gibi hastalıklara karşı da zırh gibi korunuyor. Hem yaş halinin hem de kuru halinin sağlığa bin bir türlü faydaları bulunuyor ve tüketenlerin metabolizması tıkır tıkır çalışıyor. Sınırımızda başlayan hasat ile üreticiler hem Türkiye'nin dört bir yanında hem de yurt dışına göndermek için mesaisini sürdürüyor. İşte "mucizevi iksir"in faydaları ve haberin detayları...
Giriş Tarihi: 10.09.2024 19:22 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 19:28