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Haberler Galeri Sınırda "mucizevi iksir" hasadı başladı! Metabolizmayı motor gibi çalıştırıyor kurusu da yaşı da ayrı bir şifa: Yurt dışına bile ihraç ediliyor

Sınırda "mucizevi iksir" hasadı başladı! Metabolizmayı motor gibi çalıştırıyor kurusu da yaşı da ayrı bir şifa: Yurt dışına bile ihraç ediliyor

Yurt dışında bilim insanları tarafı yapılan araştırmalar sonucu bu "kırmızı mucize"yi tüketenlerin ömrü uzuyor. Türkiye'de sıklıkla kullanılan ve mutfağın vazgeçilmezi haline gelen bu besin ile vücudunuz bağışıklığını artırdığı gibi hastalıklara karşı da zırh gibi korunuyor. Hem yaş halinin hem de kuru halinin sağlığa bin bir türlü faydaları bulunuyor ve tüketenlerin metabolizması tıkır tıkır çalışıyor. Sınırımızda başlayan hasat ile üreticiler hem Türkiye'nin dört bir yanında hem de yurt dışına göndermek için mesaisini sürdürüyor. İşte "mucizevi iksir"in faydaları ve haberin detayları...

Giriş Tarihi: 10.09.2024 19:22 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 19:28
Sınırda mucizevi iksir hasadı başladı! Metabolizmayı motor gibi çalıştırıyor kurusu da yaşı da ayrı bir şifa: Yurt dışına bile ihraç ediliyor

Yurt dışında bilim insanları tarafı yapaılan araştırmalar sonucu bu "kırmızı mucize"yi tüketenlerin ömrü uzuyor. Türkiye'de sıklıkla kullanılan ve mutfağın vazgeçilmezi haline gelen bu besin ile vücudunuz bağışıklığını artıracak ve hastalıklara karşı zırh gibi korunacak.

Sınırda mucizevi iksir hasadı başladı! Metabolizmayı motor gibi çalıştırıyor kurusu da yaşı da ayrı bir şifa: Yurt dışına bile ihraç ediliyor

Sağlığa bin bir türlü faydaları bulunuyor ve tüketenlerin metabolizması tıkır tıkır çalışıyor. Sınırımızda başlayan hasat ile üreticiler mesaiye başladı ve hem Türkiye'nin dört bir yanında hem de yurt dışına göndermek için mesaisini sürdürüyor.

Sınırda mucizevi iksir hasadı başladı! Metabolizmayı motor gibi çalıştırıyor kurusu da yaşı da ayrı bir şifa: Yurt dışına bile ihraç ediliyor

ABD'li ve Çinli bilim insanlarının çalışmaları sonucu ortaya çıkan sonuçlar şaşırttı. Buna göre düzenli olarak acı biber tüketmek kalp hastalıkları, solunum yolları hastalıkları hatta kansere yakalanma riski bile azalıyor. Bu kırmızı mucizenin faydaları bununla da sınırlı değil. Kilo problemlerine iyi gelen acı biber kolesterolden vücuttaki iltihaba kadar pek çok faydası var.

Sınırda mucizevi iksir hasadı başladı! Metabolizmayı motor gibi çalıştırıyor kurusu da yaşı da ayrı bir şifa: Yurt dışına bile ihraç ediliyor

Kilis'te, hasat edilen acı biberler kuruması için güneşe bırakılmaya başlandı. Yaklaşık 10 gün süren kurutma mesaisi başlarken güneşe bırakılan biberler sınırın sıfır noktasını kırmızıya bürüdü. Kilis'in Musabeyli ilçesinde çiftçilerin önemli geçim kaynağı olan biberler havaların sıcaklığına göre 7 ile 10 günde kuruduktan sonra sonra pul ve toz biber haline getirilerek paketleniyor.

Sınırda mucizevi iksir hasadı başladı! Metabolizmayı motor gibi çalıştırıyor kurusu da yaşı da ayrı bir şifa: Yurt dışına bile ihraç ediliyor

Paketlenen pul ve toz biberler daha sonrasında ise sofralardaki lezzete tat katmak için Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Baharatlık haline gelen biberler çeşitli ülkelere de ihraç ediliyor..Kilis'te yaklaşık 7 ay önce fideleri ekilen ve şimdi hasat edilen biberlerin kurutma işlemlerinin başladığını söyleyen üretici Halil Bozkurt ise şu şekilde konuştu: