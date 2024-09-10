Sınırda "mucizevi iksir" hasadı başladı! Metabolizmayı motor gibi çalıştırıyor kurusu da yaşı da ayrı bir şifa: Yurt dışına bile ihraç ediliyor

ABD'li ve Çinli bilim insanlarının çalışmaları sonucu ortaya çıkan sonuçlar şaşırttı. Buna göre düzenli olarak acı biber tüketmek kalp hastalıkları, solunum yolları hastalıkları hatta kansere yakalanma riski bile azalıyor. Bu kırmızı mucizenin faydaları bununla da sınırlı değil. Kilo problemlerine iyi gelen acı biber kolesterolden vücuttaki iltihaba kadar pek çok faydası var.