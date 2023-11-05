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Sigara içenler dikkat! Bu besin damarları tertemiz yapıyor

Hazır gıda, sigara ve alkolün vücuda zararları saymakla bitmezken en hayati hasarı damarlara veriyor. Damar tıkanıklığı, kalp rahatsızlıkları gibi hastalıkların başlangıcı olmasıyla adeta ölüme davetiye çıkartıyor. Günümüzde birçok insan damar tıkanıklığıyla mücadele ederken uzmanlar damarları temizleten besinler hakkında tavsiyeler verdi. Peki damarları temizleyen besinler hangileri? İşte damarları tertemiz yapan besinler...

Giriş Tarihi: 05.11.2023 16:33 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 16:33
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Sigara içenler dikkat! Bu besin damarları tertemiz yapıyor

Dengesiz beslenme sonucu tıkanan damarlar ölüm riskini artırmaktadır.

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Sigara içenler dikkat! Bu besin damarları tertemiz yapıyor

Damar tıkanıkları konusunda uyaran Dr. Muammer Yıldız, damarları temizleyen yiyecekleri sıraladı...

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Sigara içenler dikkat! Bu besin damarları tertemiz yapıyor

ZEYTİNYAĞI

Akdeniz ülkelerinde kalp hastalıkları görülme oranının daha az olması zeytinyağı sayesindedir.

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Sigara içenler dikkat! Bu besin damarları tertemiz yapıyor

İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde kanseri önler ve tansiyonu düşürür.

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Sigara içenler dikkat! Bu besin damarları tertemiz yapıyor

KUŞKONMAZ

Kuşkonmaz, damarlardaki baskıyı azaltır ve bu sayede kan akışını hızlandırır. Ayrıca damar tıkanıklığı ve enflamasyona da iyi gelir.