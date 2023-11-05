05 Kasım 2023, Pazar
Sigara içenler dikkat! Bu besin damarları tertemiz yapıyor
Hazır gıda, sigara ve alkolün vücuda zararları saymakla bitmezken en hayati hasarı damarlara veriyor. Damar tıkanıklığı, kalp rahatsızlıkları gibi hastalıkların başlangıcı olmasıyla adeta ölüme davetiye çıkartıyor. Günümüzde birçok insan damar tıkanıklığıyla mücadele ederken uzmanlar damarları temizleten besinler hakkında tavsiyeler verdi. Peki damarları temizleyen besinler hangileri? İşte damarları tertemiz yapan besinler...
Giriş Tarihi: 05.11.2023 16:33 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 16:33
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